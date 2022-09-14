نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل Grand Theft Auto 6 وما الذي تحتويه لعبة Grand Theft Auto V6 في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة تحميل Grand Theft Auto 6 النسخة الجديدة وما تحتويه اللعبة من إضافات تميزها عن سابقتها من نسخ . لعبة جراند ثفت أوتو المتنوعة كما أن تثبيت Grand Theft Auto 6 . حتماً سيأتي متوافقاً مع كافة أنواع الأجهزة المختلفة من الهواتف وأجهزة PS وغيرهما كما أن مساحة . خريطة لعبة GTA 6 ستكون أكبر من النسخ السابقة وذلك يترتب عليه زيادة عدد المغامرات الخاصة بها . كذلك بجانب متطلبات طريقة تنزيل جراند ثفت أوتو 6 علي الهواتف ستكون أزيد مما سبق . وذلك بسبب الإضافات التي ستتم عليها من ألجرافيك والصور الجديدة ومساحات الشوارع والولايات المختلفة . كل هذا سيساهم في طلب توفير مساحة خاصة بالتخزين ومساحة ذاكرة الوصول العشوائي علي هاتفك . وعبر سطور مقال اليوم من “موقع ثقفني” القادمة سنعرض كافة التفاصيل .
طريقة تحميل Grand Theft Auto 6
تثبيت Grand Theft Auto 6 ستحتوي علي خريطة بمساحة كبيرة التي ستشبه خريطة Red Dead Redemption 2 . كما أن لعبة جراند ثفت أوتو 6 سوف تتضمن جزر الكاريبي ولكن لن تكون . جزء من العالم المفتوح داخل GTA V6 كذلك بجانب المعلومات المتداولة عن اللعبة بأنه تم وضع جزيرة Guarama . الاستوائية التي يقوم اللاعبين بزيارته في مرحلة معينة من الحملة ولن يكونوا قادرين علي العودة بجزء معين . من المغامرة كما فيما يخص خريطة لعبة Grand Theft Auto 6 يمكن أن تكبر أو تصغر وفقاً لتغير الخطط داخل اللعبة نفسها . كما أن الخطط المتوقع أن تكون داخل GTA V6 ستحتوي علي جزء كبير من أمريكا الجنوبية والشمالية أيضاً . وربما سيكون هناك جزء أخر خاص بولاية ميامي الخيالية بجانب أن هناك بعض المعلومات المتداولة . أيضاً عن اللعبة أنها ستتعين مع نسخة Grand Theft Auto Vice City . أما عن الأجهزة التي ستدعم في لعبة جاتا 6 نتعرف عليها بسطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .
الأجهزة المدعومة في طريقة تحميل Grand Theft Auto 6
طريقة تحميل لعبة Grand Theft Auto V6 في النسخة التجريبية التي ستصدر من روك ستار ستكون داعمة . لكافة أجهزة الهواتف الذكية ولكن الإصدارات الأحدث للهواتف كما بجانب ذلك لعبة GTA 6 . ستدعم أيضاً الأجهزة الحديثة من أجهزة Play Statio 5 وأجهزة Xbos الإصدارات الحديثة . وفيما يخص كيف يتم تثبيت Grand Theft Auto 6 علي أجهزة الهواتف المختلفة ألأند رويد أو أيفون . نتعرف علي خطواتها عبر السطور القادمة من مقال اليوم “بموقع ثقفني” .
كيفية تثبيت لعبة Grand Theft Auto V6
- لعبة Grand Theft Auto 6 يتم الحصول عليها عبر موقع روك ستار الرسمي وقت إطلاقها .
- كما أن حصولك علي اللعبة عبر موقع الشركة يتم عن طريق قائمة Download الموجودة بالصفحة الرئيسية .
- كذلك هناك طريقة أخري في تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو 6 وهي عبر متجري جوجل بلاي و أبل ستور .
- تسجيل الدخول علي أحدي المتاجر حسب النوع الخاص بالهاتف فمتجر جوجل بلاي لهواتف أند رويد و أبل ستور لهواتف أيفون
- يتم البحث عن لعبة GTA 6 بمربع البحث في المتجر وبعد ظهور اللعبة أضغط علي زر تثبيت .
- أما عن الموعد الخاص بطرح لعبة GTA V6 نعرض تفاصيله في سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .
موعد طرح لعبة Grand Theft Auto 6
لم يتم التصريح بشكل رسمي من شركة روك ستار عن لعبة جراند ثفت أوتو 6 حتي الآن علي موقعها الرسمي . ولكن هناك معلومات متداولة تتحدث عن موعد الحصول علي لعبة GTA V6 سيكون في أوائل العام المقبل . كما أن هذه المعلومات ربما تكون تخميناً أيضاً وفي حالة صدور تصريح رسمي عن لعبة GTA 6 من شركة روك ستار . سنوافيكم بمقال جديد عبر “موقع ثقفني” .
طريقة تحميل Grand Theft Auto 6 التي عرضنا الخطوات الخاصة بها عبر مقال اليوم من “موقع ثقفني” . لكي ما يتم التعرف عليها حتي موعد إطلاق لعبة جراند ثفت أوتو 6 في الموعد الذي سيتم الإعلان عنه من روك ستار .
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