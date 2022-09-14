نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طال انتظارها.. تطبيق واتساب يطلق ميزة جديدة قريباً تسهل البحث عن رسائل محددة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يُجري تطبيق واتساب للتراسل الفوري محاولات بهدف إطلاق ميزة جديدة تُسهّل من عملية البحث عن رسائل للمستخدمين داخل الدّردشات، فيما أشار الموقع التقني لايف منت، إلى أن الميزة الجديدة من المقرر أن تعمل على تحديد وقت توجيه الرّسائل التي يرغب المستخدمون في العودة إليها، دون بذل مزيد من الجهد والوقت للوصول إليها.

تطبيق واتساب يطلق ميزة جديدة قريباً طال انتظارها

وتُتيح الميزة الجديدة التي يصدرها تطبيق واتساب الشهير، للمستخدمين حول العالم، إمكانية رؤية رمز يمكن النقر عليه للانتقال إلى تاريخ مُعيّن، وهو ما يسمح لهم بإعادة جميع الرسائل المُرتبطة بهذا التاريخ، وذلك وفق موقع WABetainfo التقني، وقد ذكر بأن الميزة الجديدة سوف تُصدر في تطبيق تجريبي يحمل الرقم 22.19.0.73 عبر نظام IOS.

إخفاء حالة الاتصال عبر الإنترنت

وابتكر واتساب ميزة جديدة تمكن المستخدمين من إخفاء حالة الاتصال عبر الإنترنت، وذلك بهدف منع الإزعاج، فيما يمكن تفعيل هذه الميزة من خلال اتباع هذه الخطوات.

فتح إعدادات تطبيق واتساب على الهاتف الذكي.

والذهاب إلى الخصوصية.

إذا رأينا آخر ظهور على الإنترنت، فهذا يعني أن الميزة مُتاحة بالفعل على حسابنا.

وإذا تم تمكين الميزة لحسابنا، فيمكن تحديد الأشخاص الذين يستطيعون مشاهدة حسابنا نشطًا أم لا، وتحديد جميع جهات الاتصال الموجودة على الهاتف أو بعضها.

WhatsApp يختبر ميزة لإخفاء رقم الهاتف الجوال

ويختبر تطبيق Whatsapp ميزة جديدة تمكن المستخدمين من إخفاء رقم الهاتف الجوال، سواء في حالة التواصل مع الأفراد، بحيث يُمكن الاتصال مع أي شخص دون الكشف عن الرقم، كما تفيد هذه الميزة في إخفاء الرقم عن الشركات والأنشطة التجارية التي تسعى للإطلاع على رقم العميل، وبخاصة في مجموعات البيع والشراء.

وهدف هذه الميزة تزويد المستخدمين للتطبيق بخيار الكشف عن رقم هاتفهم يدويًّا عند بدء التحدث مع شركة مُعيّنة لا تمتلك رقم الهاتف مُسبقا، كما سيكون لدى المستخدمين القدرة على معرفة ما إذا كان النّشاط التّجاري المعني يُمكنه الوصول إلى الرقم الخاص بهم داخل المعلومات بشأن الشّركة، فيما تتوفر هذه الميزة في النسخة التجريبية في WhatsApp Beta ومن المحتمل أن تظل هذه الميزة قيد التطوير خلال الفترة المقبلة.