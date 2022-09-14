نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر أقوى هاتف ل2020 منافس الأيفون سامسونج جلاكسي s23 كاميرا جباره في المقال التالي

عمر شويل - جدة هاتف سامسونج جلاكس s23 هو أحدث إصدارات سلسلة سامسونج، ويأتي الموبايل المعالج سناب دراجون 8 جين 1 ثماني الأنوية، النواة الأقوى من نوع Cortex بتردد 2.8 جيجا هيرتز، ودقة تصنيع المعالج 4 نانومتر والمعالج الرسومي هو Adreno 730، كما أن الهاتف يمنع الضوضاء عند الاستخدام، وغيرها من المواصفات المميزة التي سيتم عرضها في هذا المقال.

Samsung Galaxy S23 Ultra مواصفات

هاتف سامسونج الجديد سيأتي بنفس حجم بطارية الجيل الماضي، مع نفس حجم الشاشة ودقتها، ولكن هناك مواصفات جديدة منها:

شركة سامسونج ستعمل على تحسين استهلاك البطارية مع هاتفها الرائد s23 Utra عن طريق السوفت وير مع إصدار النسخة الجديد. من السوفت وير OneUl 5.

يأتي الموبايل بوزن 228 جرام.

أبعاد الهاتف 163.3×77.9×8.9 مم.

تأتي شاشة الموبايل Dynamic AMOLED بحجم 6.8 بوصة بدقة 1440× 3080 بيكسل وبجودة QHD+ مع كثافة بيكسلات 500 بيكسل لكل بوصة.

معدل تحديث الهاتف 120 هيرتز وسطوع يصل إلى 1750 شمعة.

بطارية الهاتف مناسب، وذلك لأن سعة البطارية 5000 مللي أمبير، وتدعم البطارية الشحن السريع بقدرة 45 وات.

يتم شحن الهاتف من خلال USB Type C، ويدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات، واللاسلكي العكسي بقدرة 4.5 وات.

يأتي الهاتف بنظام تشغيل واجهة One Ul 4.1 مبنية على Android 12.

خامات صنع الهاتف تأتي زجاج من الأمام، ومن الخلف فريم ألومنيوم.

يتوفر الهاتف بعدة ألوان مختلفة منها الأسود، والأبيض، والأخضر والبتنجاني.

مواصفات كاميرا سامسونج جلاكسي s23

يتميز هاتف سامسونج جلاكسي بمميزات جيدة بالنسبة للكاميرا، ومواصفاتها كالتالي: