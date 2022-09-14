نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعرف بسرعة طريقة تقسيط آيفون من جرير واشتري الآيفون اللي نفسك فيه حتى لو كان أحدث جهاز.. شروط بسيطة وتقسيط بدون مقدم ولا كفيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعرف بسرعة طريقة تقسيط آيفون من جرير ، طريقة تقسيط آيفون من جرير بالسعودية تحتل عدد كبير من البحث على المحركات البحثية من أجل التوصل لطريقة التقسيط للحصول على هاتف ايفون بأسهل طريقة ممكنة، لذلك قررنا أن نعلمك كل ما تحتاجه بخصوص ذلك لكي تتمكن من الذهاب وطلب تقسيط الهاتف والحصول عليه مع التسهيلات. اعرف بسرعة طريقة تقسيط آيفون من جرير تتضمن الطريقة السداد من أول شهر مفترض فيه الدفع دون انتظار دفعة أولى، حيث أن هذه الطريقة هي الأبسط، وتتم كما يلي: تقدم المكتبة خدماتها عبر كافة المناطق بالمملكة.

وهي تقدم التقسيط بأكثر من طريقة لضمان تناسبه مع العملاء.

تتم العملية بناء على اشتراطات محددة من أجل التعامل المضمون بينها وبين العميل.

يمكنك كذلك أن تحصل على موافقة فورية عند التقدم بطلب التقسيط لكي تتمكن من استلام الهاتف وتحديد إجراءات الدفع.

المكتبة تتيح لك الحصول على تمويل يصل حتى 30 ألف ريال.

لا تحتاج لكفالة، أو ضمان من أحد، بل يمكنك الحصول على النظام المخصص لك للدفع الآجل بدون مصاعب.

تسير كل الإجراءات وفق ما يتناسب مع تعاليم الإسلام. طريقة طلب تقسيط آيفون من جرير إن كنت تريد الطلب من المكتبة أن تمنحك الهاتف مع نظام مناسب للسداد المؤجل فعليك فعل التالي: قدم طلبك بالدخول على رابط المكتبة من هنا.

حدد العروض، ومنها اذهب للقائمة الأم، لتضغط على المشتريات.

حدد الهاتف المرغوب، وستجد أمامك شروط ابتياعه مقسطًا.

اقرأ الشروط بعناية، زمن ثم املأ بياناتك، واستكمل تقديم الطلب. شروط شراء آيفون بالتقسيط من مكتبة جرير تتيح جرير الشراء المقسط بالتعاون مع كوارا التي تقدم تمويلات مناسبة لإتمام العمليات.

كوارا لها كامل الأحقية في رفض تمويل العميل الذي لا تنطبق عليه المواصفات.

يجب أن تتأكد من أن ثمن هاتفك لا يقل عن 2500 ريال.

كذلك يجب ألا يتخطى مبلغ الـ 30 ألف ريال.

إن تمت عملية الشراء كاش فإن المبلغ لا يمكن استرجاعه مرة أخرى.

بينما لو اردت الاستبدال ستسير وفق إجراءات الاستبدال المعلنة.

الدفع يتم بطريقة واحدة دون مزج ما بين طريقتين للدفع.

يمكنك السداد على فترة من 6 أشهر، وحتى 36 شهر.

مزود الخدمة له الأحقية بنسبة 1.85٪ كأرباح شهرية.

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