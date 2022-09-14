انت الان تتابع خبر الفرق بين هاتفي Galaxy S22 Ultra و iPhone 14 Pro Max.. شوف عايز تشتري انهي واحد منهم والان مع التفاصيل

الفرق بين Galaxy S22 Ultra و iPhone 14 Pro Max

الفرق بين ايفون 14 وسامسونج S22

رياض - احمد صلاح - تساءل مستخدمو الهواتف الذكية عن الفرق بينوذلك بعد أن طرحت آبل هاتفها الجديد في الأسواق العالمية وبسعر باهظ كالمعتاد في اسواق الشرق الأوسط، حيث تضاف الرسوم الجمركية على سعره الأصلي في الدول المستوردة، سبق وان شاركنا معكم الفرق بين هاتفيّ ايفون 14 وسامسونج جلاكسي اس 22 في مقال آخر، اليوم سوف نستعرض لكم ابرز الفروقات بين هاتفي ايفون 14 برو ماكس وسامسونج جلاكسي اس 22 الترا.

بمواصفات متقاربة وأسعار متقاربة كذلك سوف نبين لكم أهم الفروقات بين الهاتفين من النواحي التالية:

البطارية.

الكاميرا والتصوير.

الشاشة.

نظام التشغيل.

الذاكرة والمعالج.

السعر في السوق المصرية المحلية.

سعر iPhone 14 Pro Max و Galaxy S22 Ultra

البطارية:

سامسونج: 3700 مللي أمبير.

آيفون: 3280 مللي أمبير.

الوزن والمعدن:

سامسونج: 172 غرام، مغطى من الخلف بطبقة من الألمنيوم والزجاج.

آيفون: الوزن 162 غرام مغطى بطبقى من الزجاج بالكامل.

الشاشة:

ساسمونج: قياسها 6.1 بوصة مع درجة سطوع 1200.

آيفون: قياسها 6.1 بوصة مع درجة سطوع 1300.

المعالج والذاكرة:

ساسمونج: معالج سنابدراجون، الذاكرة 256 جيجابايات.

آيفون: معالج آبل بايونيك 15، الذاكرة 512 جيجابايت.

نظام التشغيل:

سامسونج: نظام آندرويد 12.

آيفون: نظام IOS 16.

السعر:

سامسونج: 19300 جنيه.

آيفون: 20500 جنيه.