نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر فيفا 23 في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر فيفا 23 .. الكثير من عشاق كرة القدم حول العالم وكذلك ألعاب الفيديو وغيرها يهتمون بشكل كبير بالألعاب الجديدة التي تصدر على الإنترنت وكذلك الألعاب المحدثة في صورة إصدارات سنوية كفيفا صاحبة الأكثر شهرة حول العالم وذلك بسبب قدمها وتربعها على قائمة الألعاب الأكثر تحميلاً وخوضًا من قبل الملايين من الشباب والرجال فقليلًا ما تجد أحدًا منهم غير مهتم بهذه اللعبة ولا يقوم بخوضها والجدير بالذكر أن لعبة فيفا 23 هي الإصدار الأخيرة لشركة EA SPORTS الشهيرة والمختصة بفنون الرياضة وكذلك ألعاب الفيديو حول العالم والتي تعد من أشهر الشركات المطورة للألعاب في العالم فتقوم بتحديث اللعبة بشكل سنوي متتالي منذ 1993 وهو ما يقرب من 29 عام تقريبًا وكذلك قد حصلت على ترخيص باللعبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم بجانب التصريح باستخدام اللاعبين والأندية وشعاراتهم وكذلك المنتخبات فهذا ما يجعلها يمكن لعبها على أجهزة البلاستيشن أو حتى الكمبيوتر أو المحمول واللعبة تتوفر بـ 189 لغة وتباع في أكثر من 37 دولة حول العالم.

سعر فيفا 23

ووفقًا لبيان إدارة الفيفا الذي أصدر منذ أشهر تقريبًا فقد صرحت فيه أنها بصدد إصدار رسميًا .

سلسلة فيفا بنسختها الحديثة لعام 2023 وذلك من خلال موقعها الرسمي على شركة EA SPORTS.

وفي البيان المنشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي .

تويتر أن اللعبة ستتوافر بإصدارين الأول التجريبي والثاني Ultimat Edition النهائي .

وذلك في يوم 26 من شهر سبتمبر 2022 بينما القياس أو الأخيرة.

سيكون Standard Edition وذلك يوم 30 سبتمبر 2022.

وحتى اللحظة التي يكتب فيها هذا المقال فلم تدلي فيفا بأي تصريح رسمي يوضح فيه.

سعر الإصدار الجديد من اللعبة لعام 2023 والمن المعروف عن EA SPORTS.

أنها تقوم بالإعلان عن الأسعار الخاصة بالإصدارات الحديثة للعبة قبيل نشر الألعاب.

وإمكانية تحميلها بأيام عبر حساباتها الرسمية والمتوقع أن الإصدار سيكون أقل

سعرًا. من السنة الماضية وهذا كله باستثناء النسخة النهائية وتشامبيون.

والجدير بالذكر أن هذه اللعبة ستعمل على الأجهزة الحاسوبية أو الكمبيوتر التي بها نظام ويندوز 10.

و 11 فقط وكذلك أنظمة آيفون ios بجانب بلاستيشن 4 برو وبالإضافة إلى الإكس بوكس .

ون إسو ونيتندو سويتش أيضًأ والنظام الخاص بأندرويد وبلاستيشن 4 وآيفون وأنظمة الاكس بوكس.