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عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المستخدمين عن كيفية إخفاء رسائل واتساب من الشاشة الرئيسية، في إطار وسائل الأمان والخصوصية، فتجد بشكل مستمر عند إرسال أحد رسالة لك يظهر إشعار في الأعلى للانتباه، سواء كنت لديك هاتف آيفون أو أندرويد، وقد ينزعج البعض من هذا الأمر عندما يكون أحد يستخدم هاتفك وتظهر لك الرسائل الخاصة بك، فقد تكون هذه رسالة شخصية ولا تود أحد أن يطلع عليها، يبحثون عن إخفاء ذلك.

إخفاء رسائل واتساب من الشاشة الرئيسية للأندرويد

لا يوجد أحد في هذا الوقت لا يستخدم تطبيق الواتساب لمراسلة الأصدقاء والأهل، وكذلك للتواصل مع العمل، فالكثير من الأعمال الآن تستخدمه في إرسال الصور والملفات وغيرها من الأمور الهامة، لذلك قد يرغب البعض في عمل خصوصية على هاتفة حتى لا تظهر تلك الرسائل على الشاشة، ويمكنك ذلك لهواتف الأندوريد من اتباع الخطوات التالية:

الدخول على تطبيق واتساب.

ثم اختيار الإعدادات أو الضبط.

اضغط على الإشعارات الموجودة في قائمة التطبيقات، واختيار “واتساب”.

ثم اختيار “عدم ظهور واتساب” ثم اضغط على المزيد وتحديد جميع التطبيقات.

وستجد ظهور العديد من الإعدادات خاصة بالإشعارات، عليك الدخول إلى إشعارات الرسائل.

اضغط على زر “إيقاف عرض الإشعارات”.

إخفاء رسائل الواتس للآيفون من الشاشة الرئيسية

عليك أولاً فتح تطبيق الواتساب على الهاتف. اضغط على اختيار “الإعدادات”. ثم اختيار “الإشعارات”. عليك بعد ذلك تنشيط اختيار “معاينة الرسالة”.

وهنا عندما يأتي لك إشعاراً بأنه يوجد رسالة جديدة على التطبيق دون ظهورها على الشاشة الرئيسية، وعليك الانتقال إلى الواتس لقراءتها، مع إمكانية الحصول على العديد من وسائل الأمان والخصوصية الأخرى، مثل إخفاء الحالة، والتخفي عن جهات الأصدقاء أو عن أشخاص محددين، منعًا لإزعاج، والحصول على العديد من الخدمات والتحديثات الجديدة التي توفر عشرات الإضافات التي ينتظرها مئات الملايين من المستخدمين في جميع أنحاء العالم، والتي كان أخرها الكشف عن إمكانية استعادة الرسائل المحذوفة حديثًا عن طريق الخطأ.