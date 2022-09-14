حل مشكلة ارتفاع حرارة الايفون بشكل نهائي خطوة بخطوة

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عمر شويل - جدة يعد ارتفاع درجة حرارة الهاتف أمرًا غير طبيعي، وهو ليس جيدًا لصحة هاتفك وأدائه قد يتسبب في العديد من المشكلات في أداء هاتفك، وقد يؤدي أيضًا إلى تلف بطارية هاتفك، وفي بعض الأحيان قد يتسبب في تعطل بيانات هاتفك، ستساعدك هذه المقالة في إصلاح مشكلات الهاتف المحمول، إذا تم تسخين هاتفك على جانب الكاميرا أو الجانب العلوي من الهاتف، فهذا يعني أن هاتفك يسخن بسبب وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات، ولكن إذا كان هاتفك يسخن على الجانب السفلي، فهذا يعني أن هاتفك يسخن بسبب لوحة البطارية.

حل مشكلة ارتفاع حرارة الايفون بشكل نهائي

إذا كنت من مستخدمي iPhone، وتواجه مشكلات ارتفاع درجة الحرارة، فقد تتسبب هذه الخيارات في حدوث مشكلات ارتفاع درجة حرارة هاتفك.