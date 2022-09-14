نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حل مشكلة ارتفاع حرارة الايفون بشكل نهائي خطوة بخطوة في المقال التالي
عمر شويل - جدة يعد ارتفاع درجة حرارة الهاتف أمرًا غير طبيعي، وهو ليس جيدًا لصحة هاتفك وأدائه قد يتسبب في العديد من المشكلات في أداء هاتفك، وقد يؤدي أيضًا إلى تلف بطارية هاتفك، وفي بعض الأحيان قد يتسبب في تعطل بيانات هاتفك، ستساعدك هذه المقالة في إصلاح مشكلات الهاتف المحمول، إذا تم تسخين هاتفك على جانب الكاميرا أو الجانب العلوي من الهاتف، فهذا يعني أن هاتفك يسخن بسبب وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات، ولكن إذا كان هاتفك يسخن على الجانب السفلي، فهذا يعني أن هاتفك يسخن بسبب لوحة البطارية.
حل مشكلة ارتفاع حرارة الايفون بشكل نهائي
إذا كنت من مستخدمي iPhone، وتواجه مشكلات ارتفاع درجة الحرارة، فقد تتسبب هذه الخيارات في حدوث مشكلات ارتفاع درجة حرارة هاتفك.
- إذا كنت تستخدم برنامجًا قديمًا على جهاز iPhone الخاص بك، فقد يتسبب ذلك في مشكلة سخونة هاتفك، حاول دائمًا استخدام الإصدار المحدث من هاتفك.
- إذا تم تشغيل العديد من التطبيقات في وضع التحديث في الخلفية، فسيؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة الحرارة، لذا قم بإيقاف تشغيل خلفية التحديث لتلك التطبيقات التي لم تكن مهمة في تحديث الخلفية دائمًا.
- إذا كنت تستخدم عناصر واجهة مستخدم غير ضرورية في جهاز iPhone الخاص بك، فيجب إزالتها.
- إذا كانت معظم التطبيقات تعمل في الخلفية، فإنها تستهلك المزيد من الطاقة من معالج هاتفك.
- إذا قمت بتثبيت العديد من التطبيقات غير الضرورية في هاتفك، فيجب عليك حذفها من الهاتف.
- لا تملأ مساحة التخزين الخاصة بك ببيانات غير ضرورية، فهذا يؤدي أيضًا إلى انخفاض أداء الهاتف ومشكلات السخونة الزائدة.
- إذا كنت تواجه مشكلة في الأداء أو تعطل التطبيقات أو وجدت مشكلة ارتفاع درجة حرارة جهاز iPhone الخاص بك، فيجب عليك فرض إعادة تشغيل جهاز iPhone الخاص بك، فهذا يساعد هاتفك على العمل بسلاسة.
- قام معظم الأشخاص بتثبيت Google Chrome على أجهزة iPhone بدلاً من متصفح Safari، حيث يقوم Google Chrome بإيقاف تشغيل المعالج، وقد يتسبب في ارتفاع درجة الحرارة أحيانًا، لذا حاول دائمًا استخدام متصفح Safari كمتصفح افتراضي.
- قم دائمًا بإدارة خدمات الموقع لتطبيقاتك لإيقاف تشغيلها أو دائمًا في وضع التشغيل، واستخدم موقعك عندما تحتاج إليه وإلا يجب إيقاف تشغيله، قد يوفر طاقة هاتفك ويعزز الأداء.
- يستخدم معظم الناس شاحنًا سريعًا، والذي قد يكون سبب ارتفاع درجة حرارة جهاز iPhone الخاص بهم ، لذلك حاول دائمًا استخدام شاحن أصلي.
- قم فقط بتمكين إشعارات هذه التطبيقات التي تشعر أنها ضرورية، يجب إيقاف تشغيل إشعارات التطبيقات المتبقية، فهذا أفضل لأداء هاتفك.
- استخدم وضع الطاقة المنخفضة عندما تكون بطاريتك أقل من 30٪، فهذا يساعد معالجك على استخدام الحد الأدنى من الطاقة، ويساعد هاتفك على ارتفاع درجة حرارة الهاتف.
- استخدم السطوع في الوضع التلقائي فهو يساعد هاتفك على أداء أفضل.
- في بعض الأحيان قد يتسبب الغطاء الخلفي أيضًا في ارتفاع درجة حرارة جهاز iPhone استخدم دائمًا الغطاء الخلفي الأصلي في هاتفك.
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