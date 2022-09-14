نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناه المجد للقران الكريم الجديد 2022 على نايل سات وعربسات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناه المجد للقران الكريم يُعد أهم الترددات التي يجب أن يحرص كل مسلم على وجوده ضمن قائمة تردداته، وذلك لما تقدمه القناة من القرآن الكريم بصوت عذب وجذاب، حيث تحرص القناة على تقديمه من خلال أفضل القراء وأميز الأصوات وأجلها، وخلال هذا المقال سنتحدث حول التردد الجديد لقناة المجد.

تردد قناه المجد للقران الكريم

حرصًا من موقعنا على تقديم الأفضل لمتابعيه فقد قام بتوفير التردد الجديد لقناة المجد للقرآن الكريم، فقط ما عليك إلا القيام بإدخال البيانات التالية في مكانها الصحيح على جهاز الاستقبال الخاص بك على إحدى القمرين الصناعيين التاليين:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11372.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: ⅚.

الجودة: HD.

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 12476.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: ⅚.

الجودة: Hd.

نبذة عن قناة المجد للقرآن الكريم

تعد قناة المجد للقرآن الكريم ضمن باقة قنوات المجد السعودية، والتي مقرها الرسمي داخل مصر في القاهرة، وتمتاز القناة بالعديد من المميزات كالتالي:

تعدد التلاوات، واختيار أفضل الأصوات.

اختيار باقة من الشيوخ والعلماء ذات الصوت الجميل.

استخدام افضل التطبيقات والبرامج التكنولوجية حتى يكون الصوت في أفضل حالاته.

تبث القناة محتواها مجاني دون اية اعلانات أو انتظار أية أرباح، فهي تعد قناة غير ربحية.

وضع خلفيات طبيعية أثناء تلاوة القرآن.

المحتوى مقدم طوال 24 ساعة دون انقطاع.

توفير مواقع رسمية على مختلف مواقع التواصل بشبكة الإنترنت للتواصل مع متابعيها، وكذلك سهولة الوصول إلى التلاوات القرآنية في أي وقت.

الحرص على استخدام معدات متطورة حتى لا يحدث تشويش في الصوت يؤثر على صوت القراء.

من أفضل القراء بالقناة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، عبد الرحمن السديس، صلاح الهاشم، سعد الغامدي، أحمد علي العجمي، وغيرهم من أعذب الأصوات.

طرق متابعة قناة المجد للقرآن الكريم

أتاحت قناة المجد لمتابعيها عدة مواقع يمكنهم التواصل المباشر فيما بينهم من خلالها، ويمكنك متابعة مواقع قناة المجد للقرآن الكريم من خلال الروابط التالية: