نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوة بخطوة طريقة شحن شدات ببجي 2022 عن طريق ألID في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقد نالت هذه اللعبة اهتمام الكثير فى جميع دول العالم العربية والأجنبية وبأعمارمختلفة وهي الأكثر انتشار فى الفترة الأخيرة، وقد يعلم المهتمون بأهمية شدات ببجي والبحث الدائم عليها وقد تمكن بعض الأشخاص من شحن شدات ببجي من خلال الموقع الالكتروني الخاص ببجي ويكون ذلك بإدخال بعض البيانات الخاصة بآدي دى اللاعبة وبالاضافة الى المبلغ الخاص بالشحن فى هذه المقالة سنتعلم كيفية شحن شدات بيجي عن طريق iD. طريقة شدات بيجي عن طريق iD كل ما عليك اتباع الخطوات التالية للقيام بشحن ببجي يجب اولا الدخول على اللعبة ببجي.

ثم قم بإدخال iD الخاص بك فى لعبة ببجي.

حدد طريقة الدفع بالريال السعودي، او ببطاقة الائتمانية.

ثم قم بالنزول الى الاسفل وحدد عدد شدات ببجي الذي ترغب فيه وستجد سعرهم بالاسفل.

قم بالضغط على ادفع الان، وسيتم تحويلك الى صفحة ادخال بيانات بطاقة الدفع، قم بإدخال البيانات وسيتم سحب المبلغ من البطاقة الخاصة بك. طريقة تحويل ببجي من حساب الى آخر قم بالدخول إلى حسابك الخاص ببجي.

بعد ذلك عليك بالدخول على خيار محدودة المدة وقد تظهر لك العديد من الخيارات.

قم بالضغط على Royale pass.

بعد ذلك ستظهر لك قائمة بإسم Elite UPGRADE PlUS.

قم بالضغط على خيار الطلب.

وبعد ذلك ستظهر أمامك لائحة لحسابات الاصدقاء او من تشاركهم فى اللعب ويجب عليك اختيار الحساب الذي تريد تحويل الشدات منه إلى هذا الحساب.

بعد اختيار الحساب الذي تريد تحويل شدات ببجي منه وقم بالضغط على خيار الطلب وسوف ينتقل الطلب مباشرة إلى الحساب الآخر.

وآخر خطوة وهى التي سوف تنتظر فيها قبول طلبك من الحساب الآخر الذي أرسلت إليه الطلب.

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