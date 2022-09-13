نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل لعبة جراند ثفت أوتو 5 على للأندر ويد الإصدار الجديد لجميع الأجهزة في 3 دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة روكستاز جيمز المنتج الوحيد للعبة جراند ثفت أوتو بجميع إصداراتها عن طرح إصدار جديد للعبة يعمل على الهواتف الجوالة بجميع إصداراتها، ويمتاز ذلك الإصدار بتنوع الأسلحة والملابس والسيارات والشخصيات هذا بالإضافة إلى الدقة والوضوح والجودة العالية وحينها أعرب جميع عشاق اللعبة عن سعادتهم وتحمسهم لبدء جوالات اللعبة من جديد ولكن على الهاتف الجوال.

تعرف لعبة جراند ثفت أوتو باسم لعبة جتا ولها العديد من الإصدارات المختلفة وهى لعبة الإثارة والتشويق والمغامرة واستطاعت اللعبة جذب ملايين اللاعبين والمتابعين لتحديثات اللعبة بشكل مستمر، لذلك تعتبر اللعبة هي الأولى والمفضلة وتتصدر قوائم البحث بشكل مستمر.

طريقة تحميل لعبة جراند ثفت أوتو 5 على هواتف الأندرويد

أعلنت مجموعة شركات رو كستار جيمز عن مضافة لعبة جراند ثفت أوتو 5 الشهيرة باسم لعبة جتا على المتجر الإلكتروني الخاص بالهواتف الجوالة التي تعمل بنظام الأندرويد حيث يمكن تحميل اللعبة من خلال اتباع الخطوات التالية:

التأكد من الاتصال بشبكة الإنترنت.

فتح المتجر الإلكتروني الخاص بهاتفك والذي يسمى سوق البلاي.

يوجد في أعلى الصفحة مربع للبحث قم بكتابة اسم اللعبة وهو GTA 5 ثم قم بالنقر على مربع البحث.

تظهر اللعبة قم بالنقر على تحميل والانتظار بضع دقائق حتى يتم تحميل اللعبة.

قم بفتح اللعبة وتثبيتها على الهاتف.

طريقة تحميل لعبة جراند ثفت أوتو 5 على هواتف الآيفون

يمكن لجميع الأشخاص التي تمتلك هاتف من مجموعة هواتف الآيفون الشهيرة تحميل لعبة GTA 5 على الرغم من حجم اللعبة الكبير الذي يحتاج مساحة كبيرة و معالج قوي وسريع، ويتم التحميل من خلال المتجر الإلكتروني الخاص بهواتف ابل واتباع ما يلي: