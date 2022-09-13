نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر explan.. كيف تحميل جراند ثيفت اوتو فايف بأخر أبديت على الجوالات المتنوعة مع أبرز مميزاتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية تنزيل جراند ثيفت اوتو يبحث الكثير من الناس في الوقت الحالي عن كيفية تنزيل جراند ثيفت اوتو عبر محركات البحث وغوغل، وقد تزايدت معدلات التنزيل والاستكشاف عن اللعبة بشكل ملحوظ بعد أن أطلقت الشركة المطورة للعبة الإصدار الجديد الذي يحمل رقم 5 لنسخته الجديدة، وسنبين لكم في هذا المقال أهم الميزات التي تتمتع بها النسخة الجديدة من جوانب عديدة قد تهم بعض الزائرين.

كيف تحميل جراند ثيفت اوتو فايف ومميزاتها

تم تطوير هذا الإصدار من اللعبة لتحقيق المزيد من المتعة، فهي تختلف عن سابقاتها بأنها تحوي ثلاث أشخاص تتمحور اللعبة حولهم، وهؤلاء الأشخاص يتصفون بأنهم مجرمين ينتسبون إلى عصابات تقوم بأعمال الشغب، حيث يطلب رؤساء العصابات من أفراد اللعبة العديد من المهمات التي يتوجب عليهم القيام بها ك منفذين، فيقومون بالكثير من المغامرات الحماسية، ويتعرضون إلى مطاردات عديدة من قبل رجال الشرطة، والسبيل إلى الفوز في جولات اللعبة هو النجاح بالهروب من المطاردين، والقيام بالمهمات المطلوبة، وتحقيق أكبر عدد ممكن من النقاط في كل جولة من جولات ومستويات اللعبة.

وقد تم إضافة مؤثرات جديدة تحقق أكبر قدر من المتعة للاعب من الصوت إلى تحديث الدقة في الصور التي تجعلك تعيش اللعبة كأنها حقيقة.

كيفية تنزيل جراند ثيفت اوتو على أجهزة الموبايل

لعبة جراند ثيفت تتميز النسخة الجديدة من اللعبة بأنها قابلة للتحميل على الأجهزة التي تمتلك نظام الأندرويد بكل سهولة، ودون أي اشتراكات شهرية أو سنوية بل مجانية بشكل كامل، فقط عليك أن توصل جهازك على الإنترنت، ثم تذهب إلى متجرغوغل بلاي وتكتب كيفية تنزيل جراند ثيفت اوتو، حيث ستظهر لك خيارات النسخ القديمة، اختر الإصدار الجديد ذو الرقم 5، ثم اضغط على خيار تنزيل اللعبة، تأكد من وجود ذاكرة كافية في مساحة التخزين لديك، وبعد أن يتم تنزيل اللعبة قم بتثبيتها على جهازك وإعطائها الاذونات اللازمة التي تتضمن الصوت والصورة، وذلك حتى تتمكن من تشغيل اللعبة والتمتع بكامل مزاياها الشيقة، بعد تثبيت اللعبة يتوجب عليك ربط اللعبة بالبريد الإلكتروني الخاص بك أو ربطها بحساب الفيس بوك الخاص لديك، وذلك ليتم حفظ البيانات الخاصة باللعبة والتقدمات التي ستحرزها دون الحاجة للبدء من جديد في حال أنك اضطررت لحذفها وبهذا نكون قد عرضنا عليكم لمحة عن خصائص اللعبة وكيفية تنزيل جراند ثيفت اوتو في إصدارها الجديد.