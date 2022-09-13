نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحصل علي تحديث ببجي الكوريه 2022 للاندرويد وأهم مميزات PUBG Mobile KR في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث ببجي الكوريه أحصل الآن علي تحديث لعبة ببجي موبايل النسخة الكورية PUBG Mobile KR لأجهزة Android APK والكمبيوتر أيضا، حيث نقدم النسخة الكورية من PUBG Mobile KR أشهر لعبة Battle Royale للهواتف الذكية، فكثيرًا ما يستفسر لاعبو الإصدار العالمي عن الاختلافات والتشابهات بين الإصدارين، لذلك في هذا المقال سنتناول جميع الاختلافات بين الإصدارين بالإضافة إلى وصف الجوانب الأكثر أهمية في اللعبة.

ببجي الكوريه 2022

تتميز لعبة ببجي الكورية بوجود المؤثرات الصوتية حيث أن بعد تشغيل لعبة ببجي موبايل الكورية تكون الضوضاء دقيقة للغاية وواقعية، فسوف تسمع أصوات إطلاق النار كما لو كنت هناك شخصيًا، كم أن في PUBG Korea كما هو الحال في معظم ألعاب الإنترنت من هذا النوع لكل سلاح تأثير صوتي مميز يفصله عن الآخرين، فمن السهل تمييز ما إذا كان الخصوم الذين يقتربون منك يتحركون إلى اليمين أو اليسار، فيعزز الصوت المحيط تجربة لعبك بشكل كبير كما يُعد الاستماع باستخدام سماعات الرأس أمرًا ضروريًا لسماع أدق التفاصيل مثل صوت تحرك القدم والزحف على الأرض.

تشغيل ببجي الكورية موبايل

هناك طريقة واحدة أمنة لتشغيل اللعبة على هاتفك بطريقة رسمية وأمنة من علي الإنترنت، فاتبع الخطوات أدناه لتتمكن من تشغيلها على هاتفك:

اولا سوف نقوم بالدخول علي متجر Play Store الخاص بالاندرويد.

ثم نقوم بكتابة أسم اللعبة في البحث وهو PUBG Mobile KR ثم نضغط علي البحث.

سوف تظهر اللعبة ثم نقوم بالضغط علي كلمة تنزيل اذا كانت أول مرة لك.

أو أن تقوم بالضغط علي كلمة تحديث اذا كانت اللعبة لديك مسبقا وبعد ذلك سوف تحصل عليها.

تذكر أن هذه الخطوات خاصة بالهواتف التي تعمل بنظام Android فقط.

أيضا لا تحاول استخدام نفس الحساب مثل اللعبة الرسمية أو الأصلية بعد تنزيل لعبة PUBG الكورية.

وذلك لتجنب فقدان تقدمك يجب عليك إنشاء بريد إلكتروني جديد أو حساب Facebook.

ثم ربطه بـ PUBG Mobile KR APK ثم يمكنك بسهولة إضافة لاعبين إلى قائمة أصدقائك.

تحديث ببجي الكورية

هناك الكثير من المميزات في لعبة ببجي كوريه موبايل سنتعرف علي بعض منها فيما يلي: