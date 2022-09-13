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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعبة جاتا الأصلية 2022 جميع الإصدارات وجراند ثفت أوتو للكمبيوتر والاندرويد في المقال التالي
عمر شويل - جدة لعبة جاتا من افضل العاب الفيديو للاندرويد والأجهزة الذكية لعبة جاتا GTA التي تم الإعلان عنها في عام 2004 كأول إصدار للعبة التي تطورت فيما بعد كي تناسب كافة الهواتف المحمول والكمبيوتر الشخصي، بعد أن كانت في بداية إصدارها تتناسب فقط مع البلايستيشن، وأصبحت جاتا سان اندرس في الوقت الحالي واحدة من بين الألعاب الممتعة التي يحرص على تنزيلها الكثير من محبي العاب الاندرويد و الكمبيوتر.
لعبة جاتا الأصلية
تعرف لعبة GTA الأصلية بانها مجموعة من الألعاب التي تتميز بالعالم المفتوح، اذ يمكن للاعب في هذه السلسلة التجول في الطرقات والشوارع عن طريق المشي او الجري، وقيادة السيارات، بالإضافة الى العوم والسباحة والتي تعد من اهم مميزات اللعبة التي تم استحداثها في الوقت القريب، وتعرف سان اندرس بلعبة حرامي السيارات، نظرا لما كان لها من هدف أساسي في بداية إصدارها وهو سرقة السيارات.
تشغيل جاتا 10 للاندرويد
تعتبر لعبة GTA 10 اختصارا للعبة الشهيرة المعروفة باسم جراند ثفت أوتو وما لها من جاذبية عند الكثير من العاب السرقة والنهب، والتي يحيط بها عالم متكامل من المغامرات الشيقة التي يخوض فيها اللاعب بكل حرية، ويمكن تنزيل اللعبة عن طريق الأنترنت أون لاين، وذلك عند الدخول من الهاتف الاندرويد على تطبيقات بلاي، ثم كتابة اسم اللعبة في خانة البحث العلوية، وبعد ذلك الضغط على تثبيت.
تثبيت لعبة حاتا 7
- يمكن للاعب تشغيل جاتا 7 من تطبيقات جوجل بلاي، او من ابل ستور في حالة الايفون.
- كما يمكن الاعتماد على تثبيت اللعبة على جهاز الكمبيوتر، وذلك من خلال ميديا فاير.
- وباعتبار العاب جاتا المتتالية العاب العالم المفتوح الممتد بلا فواصل تمنع اللاعبين من الحرية والانطلاق.
- فقد تم تهيئة اللعبة بان تمتد الى الشوارع المفتوحة التي يستطيع اللاعب السير فيها والهروب من مكان الى اخر.
تثبيت لعبة جاتا 9
- تعتمد العاب جاتا على اداء اللاعب لعدد من المهمات التي يتم التعرف عليها مع بداية اللعبة.
- وتبدأ أولي الخطوات عن طريق سماع اللاعب الذي يكون لص محترف في هذه اللعبة للعديد من الأوامر التي يجب تنفيذها حرفيا.
- ويكون اللاعب في هذه الحالة أمام مجموعة من الإجراءات تتكون من عمل ما يطلب منه من زعيم العصابة.
- كذلك بالإضافة الى الهروب من الشرطة بكافة الوسائل.
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