نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإضافات الجديدة في ios 16.0 || أبل تعلن عن المميزات الخاصة بالتحديث الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرحت شركه اّبل Apple عن الإضافات الجديدة في ios 16.0 خلال عام 2022، وذلك ما اعلنته الشركه في المؤتمرالسنوي للمطورين لعام 2022، وتشمل هذه المميزات تغير ملحوظ لمستخدمي هواتف الاّيفون في شاشه القفل وتطبيقات التواصل ومشاركه المحتوي والرسائل .

الإضافات الجديدة في ios 16.0

من اهم الإضافات الجديدة في ios 16.0 هي مشاركه البوم صور مشترك وتتيح هذه الميزه تجميع صور يتم تحديدها من قبل المستخدم لاشخاص معينه، وتتيح هذه الميزه للاشخاص المتواجدين في الالبوم امكانيه تعديل او حذف بعض الصور، وميزة تطوير الميزات الذكيه حيث قامت الشركه بتحديث بعض الميزات الذكيه مثل :

التعرف علي اي كائن غير مرغوب فيه وحذفه من الصوره.

التعرف علي النصوص او الافتات المتواجده في الصور واتاحت ايضا تلك الميزه ف الفيديوهات حيث يتم التعرف علي الارقام والروابط وترجمه النصوص.

تحديث الاختصارات من خلال المساعد (سيري).

وتم تطويرتحويل المحادثات الصوتيه والفيديوهات لكلمات مواكبتا لوجود هذه الميزه في شركه اندرويد.

احدث الإضافات الجديدة في ios 16.0 2022

واحدة من ضمن الإضافات الجديدة في ios 16.0 هي تحديث خلفية الشاشة، التغيير الملحوظ لشاشه القفل حيث يسرت الشركه استخدام المميزات الجديده لمستخدمي ios16 وجود خلفيات متنوعه والتحكم في الوان الساعه والخطوط:

بحيث يتيح عرض معلومات المهمه والتي يحددها المستخدم علي شاشه القفل دون الحاجه لتشغيل الهاتف.

اتاحت ميزه انشاء شاشه قفل متتعدده تتيح للمستخدم التنقل بينهم.

اتاحه عدد من خلفيات شاشه القفل لتحديدها حسب رغبه المستخدم.

عرض الاشعارات في الجزء السفلي مما يتيح سهوله التفاعل.

الإضافات الجديدة في ios 16.0 في تطبيق الرسائل

من ضمن الإضافات الجديدة في ios 16.0 في تطبيقي الرسائل:

يتيح الغاء ارسال الرساله.

يسهل تعديل رساله معينه قبل مده ال 15 دقيقه.

الاستماع للموسيقي مع الاصدقاء عبر تطبيق الرسائل.

تسهيل التعاون مع الاصدقاء في السفاري عن طريق مشاركه الملحوظات والتذكيرات.

تحديد رسائل غير مقروءه لوجود بعض الخصوصيه للمستخدم.

مميزات ios16 الجديده لتطبيق الgmail

قامت شركه اّبل بتحسين تجربه البريد الالكتروني عن طريق:

تنبيه المستخدم في حاله عدم ارفاق ملف.

اتاحه فرصه الغاء ارسال رساله.

اتاحه تنبيه المتابعه في حاله عدم تلقي ردا علي الرسائل.

جدوله ارسال الرسائل.

تنبيهات لاحقا بالرسائل بحيث يحصل المستخدم على تنبيهات للتذكير بالإطلاع على رسالة لاحقا.

وجدير بالذكر ان ابل اضافت ميزه التخلص من كلمات المرور في وضع السفاري، حيث اتاحت شركه اّبل ميزه من مميزات الجديده لمستخدمي ios16، وهي التقليل من استخدام كلمه المرور والاعتماد علي بصمه الوجه والاصابع ومزامنه الايفون ب الاي كلاود وابل tv وماك والايباد.