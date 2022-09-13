نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ابل واتش الترا Apple Watch Ultra، مميزات وسعر ساعة النجدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ابل واتش الترا Apple Watch Ultra، مميزات وسعر ساعة النجدة. تلبي Apple Watch Ultra احتياجات المغامرة بتصميمها القوي الذي يبلغ طوله 49 ملمًا وزر الحركة الإضافي ومجموعة من ميزات الرياضة في الهواء الطلق. مع عمر بطارية يصل إلى 60 ساعة ، يتمتع هذا الجهاز الذي تبلغ تكلفته 799 دولارًا بالقدرة على التحمل التي أردناها دائمًا من Apple Watch. تعمل ساعة Apple Watch Ultra بنظام watchOS 9. كما يمكن استخدامها للتواصل، حيث تحتوي على كافة الأنواع لتتبع الصحة. مميزات Apple Watch Ultra يصل عمر بطارية Apple Watch Ultra إلى 60 ساعة.

تم تزويدها بزر إضافي لعمل بعضض الإجراءات يسمى بزر الحركة الإضافي.

ساعة Apple Watch Ultra، هي أكبر وأطول عمر تم إصداره من Apple حتى اليوم. إضافةً إلى تصميمها الفريد والقوي.

تحتوي ابل واتش الترا على تاجًا رقميًا بأهمية كبيرة.

توفر ساعة Apple Watch Ultra ثلاثة أحزمة من افضل أحزمة ابل على الإطلاق.

صفارات الأمان أو الإنذار، حيث تطلق ساعة ابل واتش الترا Apple Watch Ultra صفارات إنذار أو تنبيه، يصل سماع صوت تنبيهها إلى مسافة 180 متر. ولذلك يطلق عليها البعض بساعة النجدة.

هي من افضل الساعات الرياضية التي قد تسمع عنها، حيث تضم مجموعة مميزات تخص الأنشطة القوية.

تم تجديد تطبيق البوصلة، لتصبح Apple Watch Ultra ملحق تنقل أكثر قدرة. حيث يتيح لك حفظ الإحداثيات أو علامات محددة عندما تكون في مكان ما تريد تميزه.

هناك أيضًا ميزة التتبع الخلفي التي تساعدك على تتبع خطواتك، على سبيل المثال، إذا فقدت الطريق.

منذ فترة طويلة مع وصول جميع ميزات watchOS 9 إلى الأجهزة المدعومة من watchOS 9 ، تتمتع Apple Watch Ultra بوجه ساعة يجمع كل التعقيدات الخارجية المرتبطة بالرياضة في وجه واحد. عندما تقوم بتدوير التاج، تقوم واجهة حمراء تشبه التجسس بتحسين العرض لظروف المساء. عيوب Apple Watch Ultra ربما العيب الوحيد فيها هي كونها كبيرة جدا؟ ما هو سعر ابل واتش الترا تتصل كلفة ابل واتش الترا تصل إلى 799 دولاراً ، وهو ما يعادل 3000 ريال سعودي تقريباً. إلى هنا انتهى مقالنا عن ابل واتش الترا Apple Watch Ultra، مميزات وسعر ساعة النجدة. الساعة الخيالية ساعة الإنقاذ Apple Watch Ultra. نرجو أن نكون قد أفدناكم.

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