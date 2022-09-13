نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد أون تايم سبورت 1 الجديد لمشاهدة مباريات الدوري المصري في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد أون تايم سبورت 1 الجديد لإذاعة مباريات الدوري العام لهذا الموسم 2022/2023 الذي سوف ينطلق في السادس عشر من شهر أكتوبر القادم زادت عمليات البحث عن التردد الجديد لتهيئة الرسيفر بالقناة لأنها هي الناقل الحصري للدوري المصري كما تذيع مباريات كأس مصر وكأس الرابطة.

كما تقدم قناة أون تايم سبورت، بتوفير بث الكثير من البطولات سواء العربية والدولية في الكثير من الألعاب الرياضية المتنوعة، وتهتم القناة بجذب المشاهدين عبر بث البطولات التي يحبها عشاق الرياضة لذلك القناة هي أهم قناة مصرية تهتم بالمجال الرياضي فأصبحت القناة من اهتمام محبي الكرة المصرية عموماً في الوطن العربي كله.

تردد قناة أون تايم سبورت 1 الجديد على القمر الصناعي النايل سات

اسم القناة On Time Sports 1 التردد 11861 معدل الترميز 27500 معامل الاستقطاب رأسي معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة أون تايم سبورت 2 على القمر الصناعي النايل سات

اسم القناة On Time Sports 2 التردد 10853 معدل الترميز 27500 معامل الاستقطاب رأسي معامل تصحيح الخطأ 5/6

معلومات عامة عن قنوات أون تايم سبورت

مجال القناة: رياضة من هو مالك قنوات أون تايم سبورت: الهيئة الوطنية للإعلام المتحدة للخدمات الإعلامية من هو رئيس مجلس إدارة القناة: حسن عبد الله وحسين زين صيغة جودة الصورة: HD 1080i، SD 576i الدولة: مصر اللغة الناطقة:العربية القنوات الأخرى: قناة أون، أون دراما، أون لايف، أون تايم سبورت 2، أون سبورت اف ام، تايم سبورت الأرضية، أون تايم سبورت 3 المقر الرسمي: القاهرة

ملحوظة: توجد الكثير من القنوات المهمة للأطفال تقدم محتوى مرئي مفيد ينمى مهارات الطفل من خلال البرامج مثل تردد قناة بطوط، وتردد قناة كراميش، تقدم هذه القنوات محتوى غير عنيف ومشوق للجميع.

التردد الأرضي (الرقمي) UHF 32

التردد الأرضي يهتم ببث المباريات الأفريقية والتي تقام على الأراضي المصرية ولا تحتاج القناة بشراء الحقوق المباريات طالما تم بثها داخل مصر إذن القناة صاحبة حقوق رسمية عقب القوانين الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم العالمية، وليست مباريات كرة القدم فقط التي تذيعها ولكن كل البطولات المهمة التي يهتم بها الشارع المصري.