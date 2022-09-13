نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام iOS 16 من شركة آبل آي أو إس 16 الجديد للايفون مميزات جبارة وهاتف أكثر خصوصية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام iOS 16 من شركة آبل، أصبح مقتني الايفون يبحثون بشكل مستمر عن أحدث الإصدارات من أنظمة التشغيل التي تعلنها ةبل، لذلك يتم البحث عن موعد اصدار تحديث آي أو إس 16 بعد إعلان شركة آبل رسميا مميزات هذا النظام في موتمر ابل السنوي للمطورين، وكانت أبرز مميزات هذا النظام هو تحديث شامل للشاشة القفل، والمزيد والعديد من المميزات الجديدة التي يشهدها هذا التحديث، وحتي تتعرف إليها تابع هذا التقرير حتي النهاية، حتي لا تفوتك مميزات جبارة تجعل الايفون أكثر خصوصية.

نظام iOS 16 من شركة آبل

يعد نظام التشغيل الجديد المطور من ابل اي أو اس 16 هو النظام الاحدث علي الاطلاق، وفي نقاط نعرض لكم أهم مميزات التحديث الجديد لنظام تشغيل الايفون من شركة آبل، علما بأن التطبيق متاح للتحميل وسوف تعرض لكم كيفية تحميل التطبيق بسهولة إلي جهاز الايفون الخاص بكم.

مميزات تحديث iOS 16

تخصيص الشاشة القفل screen lock وفقا لما يناسب المستخدم، حيث يتحكم المستخدم في عرض الصور المفضلة وحجم الخط بالإضافة إلي لون الساعة والتاريخ، علاوة على ذلك يمكن إضافة widgets لمعاينة المعلومات بشكل لحظي.

إمكانية التعامل مع شاشة القفل بأنها طبقات متعددة.

عرض التنبيهات فورا في الجزء السفلي من الشاشة.

معرفة الأنشطة المباشرة مثل نتائج المباريات الرياضية، كذلك إمكانية تتبع توصيل الطعام دون فتح الهاتف.

تعزيز ميزة التركيز focus وربطها مباشرة بشاشة القفل، حيث يمكن إنشاء فترة تركز للعمل أو النوم.

إمكانية تعديل الرسالة بعد ارسالها فعليا بنحو 15 دقيقة، كذلك إمكانية التراجع بها أو حذفها والتحكم بها كليا لمدة 30 يوما.

الاستمتاع بمشاهدة للمباريات والافلام من خلال الرسائل مباشرة.

إمكانية التفاعل مع النصوص داخل الصور والفيديو.

متي يتنزل تحديث iOS 16

وبالرغم من ذلك لم تعلن رسميا شركة آبل عن موعد طرح نظام iOS 16 حتي الآن، ولكن يمكنكم فعليا تحميل التحديث فور إعلان صدوره رسميا من خلال تتبع تلك الخطوات