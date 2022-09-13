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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث تردد لقناة ناشيونال جيوغرافيك National Geographic علي النايل سات في المقال التالي
عمر شويل - جدة تعد قناة ناشيونال جيوغرافيك National Geographic مصدرًا رائعًا للترفيه والتعليم تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج التي تغطي العديد من الموضوعات المختلفة. يمكنك التعرف على التاريخ والعلوم والطبيعة حيث تتمتع القناة بتاريخ طويل وغني يعود إلى أيامها الأولى كشركة أفلام وثائقية، قناة National Geographic مصدرًا مهمًا للتعرف على العالم من حولنا. يقدم مجموعة متنوعة من البرامج التي يمكن أن تثقيف وترفيه المشاهدين من جميع الأعمار. لتحقيق أقصى استفادة
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك National Geographic
تتميز قناة ناشيونال جيوغرافيك بتقديم محتوى مثير للاهتمام وجذاب ومتنوع. وهي من القنوات التي تقدم محتوى فريد من نوعه ، حيث تقدم العديد من البرامج الوثائقية والثقافية وغيرها من البرامج التي يستمتع بها الكثير من الناس حول العالم، منذ إطلاقها في عام 2009 م ، كما أنها تسعى لعرض كافة التطورات المتعلقة بالحيوان العالمية، وننشر لكم تفصيلياً تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك
- تردد القناة: 11526
- القمر الصناعي: نايل سات
- معامل الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ 5/6
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك HD العرب سات
- تردد قناة: 11804
- القمر الصناعي: العرب سات
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
قناة ناشيونال جيوغرافيك
- قناة ناشيونال جيوغرافيك هي قناة تلفزيونية كابل مخصصة للعلوم والاستكشاف والتعليم. إلى جانب استكشاف عالم المحيطات ، هناك العديد من الموضوعات الأخرى التي تقربنا من الطبيعة ، مثل العلوم والاستكشاف والتعليم يتعامل المسلسل الوثائقي “Alien Menace” بشكل أساسي مع ألغاز الكائنات الفضائية ومخاوفنا السرية.ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد. هناك أيضًا برامج تعلمنا عن جوانب مختلفة من الحياة ، مثل تاريخ البشرية والكون من حولنا.
- قناة ناشيونال جيوغرافيك مهمة لعدة أسباب. أولاً ، يقدم برامج عالية الجودة غنية بالمعلومات ومسلية بالإضافة إلى ذلك، تتمتع القناة بتاريخ غني حيث انها توفر للمشاهدين نظرة ثاقبة لعالم التلفزيون وكيف تطور بمرور الوقت.
- تعد قناة National Geographic مصدرًا ممتازًا للمعلمين والطلاب على حدٍ سواء، حيث توفر ثروة من المعلومات حول مجموعة متنوعة من الموضوعات المتعلقة بالعلوم والطبيعة والجغرافيا.
- تعد قناة ناشيونال جيوغرافيك مصدرًا رائعًا للبرمجة التعليمية والترفيهية. بمجرد مشاهدة القناة، يمكن للمشاهدين التعرف على الثقافات والظواهر الطبيعية والأحداث التاريخية المختلفة. بالإضافة إلى ذلك ، تقدم القناة مجموعة متنوعة من العروض التثقيفية والترفيهية.
- يمكن للمشاهدين التعلم من القناة. تقدم القناة مجموعة متنوعة من الموارد التعليمية، بما في ذلك المقالات ومقاطع الفيديو والميزات التفاعلية يمكن أن تساعد هذه الموارد المشاهدين في معرفة المزيد حول الموضوعات التي تتناولها القناة.
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