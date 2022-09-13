نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث تردد لقناة ناشيونال جيوغرافيك National Geographic علي النايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد قناة ناشيونال جيوغرافيك National Geographic مصدرًا رائعًا للترفيه والتعليم تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج التي تغطي العديد من الموضوعات المختلفة. يمكنك التعرف على التاريخ والعلوم والطبيعة حيث تتمتع القناة بتاريخ طويل وغني يعود إلى أيامها الأولى كشركة أفلام وثائقية، قناة National Geographic مصدرًا مهمًا للتعرف على العالم من حولنا. يقدم مجموعة متنوعة من البرامج التي يمكن أن تثقيف وترفيه المشاهدين من جميع الأعمار. لتحقيق أقصى استفادة

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك National Geographic

تتميز قناة ناشيونال جيوغرافيك بتقديم محتوى مثير للاهتمام وجذاب ومتنوع. وهي من القنوات التي تقدم محتوى فريد من نوعه ، حيث تقدم العديد من البرامج الوثائقية والثقافية وغيرها من البرامج التي يستمتع بها الكثير من الناس حول العالم، منذ إطلاقها في عام 2009 م ، كما أنها تسعى لعرض كافة التطورات المتعلقة بالحيوان العالمية، وننشر لكم تفصيلياً تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

تردد القناة: 11526

القمر الصناعي: نايل سات

معامل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك HD العرب سات

تردد قناة: 11804

القمر الصناعي: العرب سات

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

قناة ناشيونال جيوغرافيك