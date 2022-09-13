انت الان تتابع خبر لن تتوقعها .. 4 أجهزة في المطبخ تزيد فاتورة الكهرباء الضعف .. وهذه الطريقة الوحيدة للاستهلاك الصحيح لها! والان مع التفاصيل

أجهزة المطبخ الأكثر استهلاكًا للكهرباء

1. الثلاجات

رياض - احمد صلاح - قام موقع اكسبريس البريطاني بتقديم مجموعة نصائح مهمة للجميع الذين يرغبون بتوفير فاتورة الكهرباء باستعمال أكثر الأجهزة المنزلية استهلاكًا للطاقة، حسب ما تم نشره .

ان الثلاجة تعد من أكثر الأجهزة استهلاكًا للطاقة في المطبخ وحتى في المنزل، حيث تستهلك حوالي ثلث الكهرباء التي يستخدمها المنزل العادي، ولذلك فمن المهم التأكد من ضبط الثلاجة على درجة الحرارة الصحيحة.

ولتوفير الطاقة يجب أن يتم ضبط الثلاجات في درجة حرارة تتراوح من ثلاث إلى خمس درجات تقريبًا، بينما يجب ضبط الفريزر حول -18 درجة، وعلى الأشخاص الذين يتطلعون إلى شراء ثلاجة جديدة أن يختاروا واحدة مع تصنيف الطاقة القياسي الذهبي الجديد A +++، والذي يستخدم ما يصل إلى 80% من الكهرباء أقل من الثلاجة من الفئة D التي تستهلك طاقة أكثثر مما سيوفر الكثير من المال.

2. الغلاية

عندما يتعلق الأمر بغلي غلاية الماء، يجدر التفكير في كمية الماء التي تحتاجها حقًا، حيث يستهلك تسخين كمية أقل من المياه كهرباء أقل لأن الماء لن يستغرق وقتًا طويلًا ليغلي.

تقليل فواتير الكهرباء بنسبة تصل إلى 75% مقارنة بملء الغلاية في كل مرة.

3. الفرن الكهربائي

الفواتير الشهرية مقارنة باستخدام الفرن الغاز وذلك لأن الفرن الكهربائي يستهلك طاقة أكبر للتسخين من نظيرتها التي تعمل بالغاز، لذلك يمكن استخدام الميكرويف عوضًا عنه.

4. فرن

إن الفرن النظيف يكون أكثر كفاءة من الفرن المستخدم أكثر من مرة- وذلك لأن الحرارة تمُتص بواسطة رواسب السخام والشحوم، بدلًا من الطعام مما يؤدي إلى وقت طهي أطول واستخدام المزيد من الطاقة، مما سيؤدي إلى رفع فاتورة الكهرباء