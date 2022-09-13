نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آيفون 14 برو.. أبرز مواصفات وألوان وسعر هاتف آبل الجديد iPhone 14 Pro في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع بداية شهر سبتمبر تم الإعلان عن الاصدار الجديد لهافت آيفون 14 برو من قبل شركة أبل الأكثر نجاحًا على مستوى العالم من حيث اصدار الهواتف الذكية، ومن المقرر أن الاصدار الجديد سيكون مليء بالإمكانيات المتطورة التي ستلبي احتياجات كافة الناس على مستوى العالم، وهذا ما سنتطرق إليه داخل هذا المقال.

آيفون 14 برو

إليكم أبرز مواصفات الاصدار الجديد لآيفون 14 بالصورة التالية:

يتميز هذا الهاتف بأنه يدعم كافة التقنيات سواء الجيل الرابع أو الخامس.

ويقدر معدل الترميز الخاص بهذا الهاتف إلى حوالي 120 هيرتز.

وقياس شاشة هذا الهاتف تصل إلى حوالي 72 بوصة.

والسعة التخزينية الخاصة به تقدر بحوالي 2 تيرا بايت.

ويتوفر به ألوان مميزة ومختلفة، مثل: الوردي، والذهبي، والأسود، والأبيض.

كما أن البطارية داعمة للشحن السريع، ويتوفر به الشحن اللاسلكي 15W.

ويوجد به كاميرا أمامية مزدوجة تضم مستشعر D3 SL، فتقنية الكاميرا الأمامية 12.1 ميجا بكسل.

ويتوفر به كاميرا خلفية رباعية 48.1 ميجا بكسل، وتضم حوالي 4 ماسح ضوئي بتقنية TOF 3D LiDAR.

وتصل جودة الفيديو به إلى K4، وبه أيضًا فلاش مزدوج يدعم تقنية HDR.

ويتواجد به مكبرات صوت ستيريو، ومانع للضوضاء، ورماته تقدر بحوالي GB6.

أسعار آيفون 14 في مصر

إليكم قائمة أسعار آيفون 14 داخل مصر، حيث لاحظنا أن السعر يختلف كلما زادت السعة التخزينية للهاتف، وهذا ما سنتطرق إليه بالصورة التالية:

وصل سعر آيفون 14 ذو سعة تخزينية تقدر بحوالي 128 جيجا داخل مصر إلى 22 ألف جنيه مصري، أي بما يعادل 799 دولار أمريكي.

بينما وصل سعر آيفون 14 ذو سعة تخزينية تقدر بحوالي 256 جيجا داخل مصر إلى 24.313 جنيه مصري، أي بما يعادل 899 دولار أمريكي.

وبلغ سعر آيفون 14 ذو سعة تخزينية تقدر بحوالي 512 جيجا داخل مصر إلى 29.753 جنيه مصري، أي بما يعادل 1099 دولار أمريكي.

وفي الختام نكون قد وضحنا لكم مواصفات وأسعار آيفون 14 برو والذي تم الإعلان عنه مؤخرًا من قبل الشركة المنتجة، ومن المؤكد أن هذا الهاتف سيكون الأعلى تداولًا داخل أسواق الهواتف على مستوى العالم، حيث تحرص شركة أبل على إبهار مستخدميها بكل إصدار جديد من هواتفها وأجهزتها الذكية.