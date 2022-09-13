نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا شرح طريقة تحديث iOS 16 الجديد لأجهزة آيفون وميزات التحديث خطوة بخطوة في المقال التالي

عمر شويل - جدة من المعروف أنه قد تم إطلاق الإصدار الأخير من نظام التشغيل iOS 16 الذي طورته شركة آبل، في هذه المقالة سوف نقدم ​​لكم كافة التفاصيل التي تتعلق بتحديث الإصدار الجديد والذي يركز بشكل أساسي على شاشة القفل، ومع ذلك من المهم الإشارة إلى أنه لم يتم ملاحظة أي تغييرات مهمة في الوقت الحالي لكنها مفيدة للغاية، بعد ذلك سنخبرك بالميزات الجديدة التي يمكنك الحصول عليها عند تحديث جهازك، وطرازات آيفون المدعومة، والتعليمات الخاصة بتشغيل التحديث على هاتفك الذكي. ميزات تحديث iOS 16 لأجهزة آيفون شاشة القفل يقدم خيارات تخصيص جديدة مع الصور وأنماط الخطوط والأدوات والمزيد.

من الممكن إنشاء شاشات قفل متعددة.

يقدم المعرض اقتراحات مخصصة مع مجموعة برعاية آبل Apple.

من الممكن تغيير مظهر التاريخ والوقت على شاشة القفل.

تعرض الأدوات معلومات الطقس ومستوى البطارية وأحداث التقويم والمزيد.

توجد الإشعارات في الجزء السفلي ويمكن عرضها في عرض قائمة موسعة. رسائل يمكنك تحرير رسالة حتى 15 دقيقة بعد إرسالها ، لكن سيتمكنون من رؤية سجل التعديلات.

يمكنك إلغاء إرسال أي رسالة لمدة تصل إلى دقيقتين بعد إرسالها.

يساعدك SharePlay على الاستمتاع بالأفلام والاستماع إلى الموسيقى وممارسة الألعاب والمزيد أثناء المراسلة. البريد الإلكتروني يعطي البحث نتائج واقتراحات أكثر دقة وكاملة.

التراجع عن إلغاء تسليم الرسالة بعد 10 ثوانٍ. متصفح سفاري أصبحت الصفحات الرئيسية لمجموعة علامات التبويب قابلة للتخصيص الآن.

تسمح لك علامات التبويب المثبتة في المجموعات بتثبيت مواقع الويب التي تتم زيارتها بشكل متكرر.

تدعم ترجمة مواقع الويب الآن اللغات التركية والتايلاندية والفيتنامية والبولندية والإندونيسية والهولندية.

مزامنة الوصول إلى iCloud تجعلها متاحة على جميع أجهزة Apple. طريقة تحديث iOS 16 يجب عليك اتباع هذه التعليمات: اذهب للاعدادات.

انقر فوق عام.

اضغط على تحديث البرنامج ،

انقر فوق “تنزيل الآن” للتحديث إلى iOS 16.

ستبدأ عملية التنزيل.

عند الانتهاء ، إذا كان لديك أكثر من 50٪ من البطارية، فسيُسمح لك بالضغط على “التثبيت الآن”. ما هي الأجهزة المتوافقة؟ هذه قائمة مفصلة بطرازات iPhone التي ستتلقى تحديث iOS 16: iphone 8

iphone 8 plus

iphone x

iphone xs

iphone xsmax

iphone xr

iphone 11

iphone 11 pro

iphone 11 promax

iphone 12

iphone 12 mini

iphone 12 pro

iphone 12 promax

iphone 13

iphone 13mini

iphone 13 pro

iphone 13 promax

iPhone SE (2nd generation)

iPhone SE (3rd generation)

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هنا شرح طريقة تحديث iOS 16 الجديد لأجهزة آيفون وميزات التحديث خطوة بخطوة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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