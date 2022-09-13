نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات هاتف شاومي Xiaomi Redmi 11 Prime 4G باسعار مذهلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنت تتطلع إلى تحقيق أقصى استفادة من هاتف شاومي Xiaomi Redmi 11 Prime 4G، فأنت في المكان الصحيح حيث انه يعتبراستثمارًا رائعًا لأي شخص يبحث عن هاتف عالي الجودة مع الكثير من الميزات سنوضح لك كيفية بدء استخدام هاتفك الجديد والاستفادة إلى أقصى حد من ميزاته باتباع هذه النصائح، ستتمكن من تعظيم إمكانات هاتف Xiaomi. مواصفات هاتف شاومي Xiaomi Redmi 11 Prime 4G يأتي الهاتف المحمول بمعالج ثماني النواة من MediaTek Helio G99، وهما من أقوى Cortex A76 بتردد

2.2 جيجاهرتز، ومعالجة 6 نانومتر ومعالج رسومي Mali-G57. MC 2

يأتي الهاتف بكاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل

يأتي الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل

وزن الموبايل 201 جرام

أبعاد الهاتف 164 × 76.1 × 8.9 ملم.

يدعم الهاتف الخلوي ميكروفون ثانٍ يمنع الضوضاء عند استخدام الهاتف الخلوي

الهاتف يدعم تسجيل الفيديو بدقة 4K

الموبايل يدعم شبكات 2G و 3G وكذلك 4G

الموبايل يأتي ببطارية لائقة حيث تبلغ سعة البطارية 5000 مللي أمبير ، ويدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات ويتم شحنه عبر منفذ USB من النوع C.

شاشة الموبايل تأتي من نوع IPS LCD مقاس 6.58 بوصة بدقة 1080 × 2408 بكسل وجودة FHD + بكثافة بكسلات 401 بكسل لكل بوصة وحجم عرض 20: 9 مع معدل تحديث 90 هرتز وسطوع. ما يصل إلى 500 شمعة في المتر المربع

الهاتف متوفر بألوان الأخضر والأسود والبنفسجي

يأتي الهاتف بنظام تشغيل MIUI 13 بنظام Android 12

ومن المواد المستخدمة في صنع الهاتف البلاستيك كما هو الحال في هذه الحالة. مميزات Redmi 11 Prime 4G كاميرا خلفية ثلاثية، بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة F / 1.8، مع مستشعر Samsung JN1، وكاميرا ثانية بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة F / 2.4، وهي ماكرو والأخيرة بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة F / 2.4، مخصص للعزلة

يكون الكاميرا الأمامية لهاتف شاومي بدقة 8 ميجابكسل وذلك بفتحة عدسة F / 2.0 تدعم HDR وتدعم تسجيل الفيديو بجودة 1080p @ 30 fps.

دعم IR Blaser للتحكم في أجهزتك الإلكترونية في هاتفك.

تدعم الكاميرا فلاش LED، وتدعم HDR و Panorama، وتدعم تسجيل الفيديو بجودة 1080p @ 30fps.

يدعم الهاتف منفذ 3.5 ملم الخاص بسماعات الاذن

عزز مكبرات الصوت الستيريو للحصول على صوت أفضل.

البطارية رائعة

البطارية رائعة الهاتف يدعم مستشعر الـ NFC

بصمة الإصبع موجودة على زر التشغيل وتدعم خاصية تأمين الجهاز بالوجه سعر هاتف شاومي Xiaomi Redmi 11 Prime 4G نجد أن سعر هاتف Redmi 11 Prime 4G الجديد بالنسبة لهاتف شاومي وذلك للإصدار 64 جيجا بايت مع 4 جيجا بايت رام بسعر 160 دولارًا أي حوالي 3150 جنيهًا إسترلينيًا.

أما الإصدار 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام ، فيبلغ سعر هاتف شاومي 190 دولارًا أي حوالي 3600 جنيه مصري.

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