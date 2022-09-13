نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى ينزل هاتف Google Pixel 7 Pro، المواصفات والسعر المتوقع. في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى ينزل هاتف Google Pixel 7 Pro، المواصفات والسعر المتوقع. هاتف Pixel 7 Pro هو الأكثر إثارة للإعجاب من بين الهاتفين اللذين تصدرهما Google هذا الخريف. نظرًا للحجم والمواصفات المحتملة لهاتف Google القادم، نتوقع أن يتعامل مع أمثال iPhone 14 Pro و Galaxy S22 Plus، بالإضافة إلى الأجهزة المتطورة مثل Galaxy S22 Ultra. ولمواجهة هذه الهواتف، سيتعين على Pixel 7 Pro تقديم شيء مميز. إليك ما نعرفه حتى الآن عن Google Pixel 7 Pro.

مواصفات Google Pixel 7 Pro

قامت Google بإصلاح مظهر هواتفها بإصدار Pixel 6 العام الماضي وسيستمر هذا المظهر المميز الذي جاء وصفه كالتالي:

التغيير الرئيسي في Pixel 7 Pro الذي نعرفه بالفعل هو Tensor 2 المصنوع من السيليكون والذي سيشغل الإصدارات الجديدة من هاتف Google.

شريط كاميرا أفقي يمتد عبر الجزء الخلفي من الهاتف – مع طرز هذا العام ، استنادًا إلى صور Pixel 7 التي شاركتها Google.

ومع ذلك، يمكنك توقع بعض التعديلات. على وجه التحديد، سيكون شريط الكاميرا في وحدات البكسل الجديدة من الألومنيوم وسيتم ترتيب العدسة بطريقة أكثر بروزًا قليلاً، مع ما نفترضه هو العدسة المقربة على Pixel 7 Pro بعيدًا عن الكاميرات الرئيسية والفائقة الاتساع.

يشير التدريب العملي المبكر مع بعض نماذج Pixel 7 الأولية إلى أن Pro بنفس الحجم والوزن تقريباً مثل سابقه.

Pixel 7 Pro أعرض قليلاً – 76.68 ملم مقابل 75.89 ملم – لن تلاحظه بالعين المجردة. يبلغ قياس الهاتف الجديد أيضًا أنحف بمقدار 0.2 مم عن ذي قبل. ومع ذلك، توقع أن يظل حجم الشاشة دون تغيير عند 6.7 بوصة.

تقوم لوحة OLED على Pixel 6 Pro بتكييف معدل التحديث الخاص بها بين 10 هرتز و 120 هرتز اعتمادًا على ما كان يحدث على الشاشة، وتخطط جوجل لإعادة هذه الميزة إلى Pixel 7 Pro.

متى ينزل Google Pixel 7 Pro ؟

أرسلت Google دعوات لحدث 6 أكتوبر في بروكلين حيث تعد بتقديم “أحدث الإضافات إلى مجموعة الأجهزة الخاصة بنا”. هناك تسريبات تقول أن Pixel 7 و Pixel 7 Pro سيصلان إلى المتاجر في 13 أكتوبر، مع بدء الطلبات المسبقة قبل أسبوع. سيتناسب حدث الإطلاق في 6 أكتوبر مع هذا الإطار الزمني، لذا توقع أن تحصل على Pixel 7 Pro بحلول منتصف أكتوبر.

سعر هاتف بكسل 7 برو المتوقع

من المتوقع أن Google ستحاول Google الوصول إلى سعر بداية العام الماضي البالغ 899 دولارًا لجهاز. خاصة الآن بعد أن أكدت Apple أنها ملتزمة بسعر يبدأ من 999 دولارًا على iPhone 14 Pro بدلاً من رفع الأسعار بمقدار 100 دولار كما ترددت. لا يزال بإمكان Google التغلب على iPhone 14 Pro و Galaxy S22 Plus في السعر. ذلك إذا كانت تقدم Pixel 7 Pro مقابل 899 دولارًا.

كان هذا كل ما لدينا عن متى ينزل هاتف Google Pixel 7 Pro، واحدث التسريبات عن المواصفات والسعر المتوقع. نرجو أن يكون المقال قد رسم صورة جيدة ألمت بتوقعات هذا الجهاز.