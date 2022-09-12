نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جميع مواصفات Samsung Galaxy S23 Ultra عيوب مميزات وسعرة في مصر والسعودية والدول العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبحت شركات الهواتف تتنافس على إصدار هواتف بمميزات عبقرية، وكان أكثر الهواتف التي حازت على جذب انتباه المستخدمين والمتابعين للهواتف الحديثة هو هاتف Samsung Galaxy S23، بعد أن توقع المتابعين مميزاته، اطلق عليه البعض وحش الأندرويد، وأيضا الهاتف الذي سينافس هواتف أيفون، لذا جئنا لكم بمواصفات ذات مميزات فائقة ومختلفة عما كانت موجودة في الإصدارات القديمة من شركة سامسونج.

مميزات هاتف Samsung Galaxy S23

عند البحث على نوعية هاتف جيدة، تبدأ وضع المميزات التي تريدها أن تكون موجودة داخل هاتفك، من حيث سعة التخزين الداخلية أو ذاكرة الوصول العشوائي، والأهم جودة الكاميرا، لذا استطاع هاتف سامسونج الإصدار الحديث أن يوفر كل هذا في هاتف واحد:

الهاتف جاء بأكثر من كاميرا خلفية، وعددهم هم أربعة، كل الكاميرات جاءت بدقة 108 ميجا بيكسل، من خلال الدقة الكبيرة لتلك الكاميرات، تسمح لك التصوير بجودة عالية، وأيضا التقاط صورة عديدة في ثانية واحدة.

مساحة الهاتف الداخلية له واحد تيرا بايت.

وذاكرة الوصول العشوائي له 12 جيجا رام

الهاتف ذو سماعات داخلية جيدة.

كما أن الهاتف يدعم كافة شبكات الجيل الحديث وهذا بداية من الجيل الأول إلى الجيل الخامس.

ذو غطاء من معدن الألومنيوم أسفله طبقة الزجاج، الغطاء محمي بشكل كبير من الخدوش والكسر.

ضد الماء والغبار والأتربة.

دقة الكاميرا: 200 ميجابكسل: كاميرا رئيسية (OIS)، 10 ميجابكسل: بريسكوب (OIS)، 10 ميجابكسل: تقريب بصري (OIS)، 12 ميجابكسل: زاوية واسعة (PDAF).

سماعات ستيريو.

نظام صوتي 32 بت مع 384 كيلوهرتز.

مميزات الكاميرا: التركيز التلقائي عبر إكتشاف الطور (PDAF)، التركيز التلقائي بالليزر، التقاط الصور بزاوية واسعة (Ultrawide)، تقنية التثبيت البصري (OIS)، التقريب البصري حتى 10x، التقريب الرقمي حتى 120x

مميزات وعيوب هاتف Samsung Galaxy S23

عيوب الهاتف الحديث من شركة سامسونج جاءت قليلة يمكن أن تتفاداها كمستخدم، ولكن عليك معرفتها:

من المتوقع أن يكون الهاتف غير قادم معه سماعات أذن.

الهاتف غير داعم لفتحة الكارت الخاص بالذاكرة الإضافية.

سعر الهاتف مرتفع بشكل كبير وغير مناسب كل الفئات.

وبالنسبة لمميزات الهاتف فهي ذات جودة عالية من المواصفات الداخلية والخارجية.

سعر Samsung Galaxy S23