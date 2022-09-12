كيفية تحميل Efootball pes 22 أي فوتبول بيس 22 تعليق عربي

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عمر شويل - جدة Efootball pes 22 أي فوتبول بيس 22 أصبحت الأن متاحة لعشاق العاب الفيديو جيم وتحديدًا كرة القدم، حيث قامت الشركة اليابانية كونامي بإضافة تحديثات جديدة على نسخة أي فوتبول لتصبح أكثر محاكاة للواقع وأكثر دعمًا للأنظمة المختلفة، لذلك سوف نقدم لك خطوات تحميل اللعبة وتشغيلها والمميزات الجديدة التي تم إضافتها في ذلك الإصدار.طرحت شركة كونامي مؤسسة لعبة Efootball pes 22 الاصدار الجديد منها ليصبح أكثر متعة لعشاق العاب كرة القدم، ذلك الاصدار الجديد يدعم أجهزة البلايستيشن 5، وأجهزة المايكروسوفت، والإكس بوكس، وأيضًا الهواتف لأنظمة الاندرويد وجميع الهواتف الذكية، لذلك إليك خطوات تحميلها على هاتفك في السطور القادمة.

تحميل Efootball pes 22 على الهاتف

إذا كنت تبحث عن خطوات تنزيل الاصدار، اتبع الآتي:

قم بالدخول على متجر جوجل بلاي لهواتف الاندرويد.

ولهواتف الايفون قم بالدخول لأبليشكن التطبيقات واكتب اسم اللعبة Efootball pes 22 في أيقونة البحث، ثم اضغط على مربع البحث.

سيظهر لك الصفحة الخاصة باللعبة، اضغط على المربع الاخضر المدون عليه كلمة “تثبيت”.

سوف يتم تحميل اللعبة على جهازك.

وجديرًا بالذكر لابد من تفريغ مساحة حوالي ٢.٧غيغابايت على هاتفك، وتوفير اتصال جيد بالإنترنت.

مميزات الإصدار الجديد من لعبة Efootball pes 22

يمتاز التحديث الجديد بالآتي:

يتميز بوجود التعليق على المباراة باللغة العربية.

أُضيف عدد كبير من المنتخبات العربية بشكل متنوع.

تم تحسين جودة الجرافيك ليبدو أكثر واقعيًا.

أصبح بإمكانك أيضًا اختيار المدرب الخاص بالمباراة.

اللعبة بدون رسوم دفع ومجانية لجميع الأنظمة من الاندرويد والايفون، والبلايستيشن و مايكروسوفت ويندوز.

تم إضافة أغاني لخلفية اللعبة جديدة ومختلفة عن النسخة القديمة.

أُضيف أيضًا أطقم اللاعبين الحالية، وكذلك شعار الأندية الفعلي ليجعلك تشعر كأنك في مباراة حقيقة.

كيفية تحديث لعبة أي فوتبول بيس 22؟

إذا كانت تمتلك النسخة القديمة على جهازك ترغب بالحصول على تحديث، قم بفتح ابليكشن الهاتف الخاص بك، أو فتح متصفح الويب وكتابة اسم اللعبة في محرك البحث، أدخل على الصفحة الخاصة باللعبة وسوف تظهر بك كلمة ” تحديث ” في مربع أخضر قم بالضغط عليها وسوف يتم تحميل التحديث بدل النسخة القديمة.