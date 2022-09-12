نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن شدات ببجي PUBG MOBILE UC عن طريق الـ ID من الموقع الرسمي.. اسعار شدات ببجي في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي، من أكثر ما يتم البحث عنه في الوقت الحالي هو طريقة شحن شدات ببجي، وذلك ليتمكن كافة اللاعبين من شحن الشدات الخاصة بهم من خلال الموقع الالكتروني المطروح من المسؤولين في ببجي، ويكون ذلك من خلال بعض البيانات الخاصة بآي دي اللاعب بالإضافة إلى الأموال الخاصة بالشحن، وغيرها من التفاصيل التي يتم إجراؤها داخل الموقع الخاص بشحن الشدات، حيث تعتبر لعبة ببجي واحدة من افضل الالعاب المتواجدة في الوقت الحالي والتي يلعبها أعداد كبيرة من مختلف الدول ومختلف الاعمار، اما عن تفاصيل اكثر تابعونا من خلال السطور القليلة القادمة.

طريقة شحن شدات ببجي 2022

في اول خطوات الشحن قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الجديد المعتمد وهو موقع midas buy الخاص بشحن شدات لعبة بيجي.

سجل الدخول إلى الموقع، وذلك عن طريق كتابة اسم المستخدم بالاضافة إلى كلمة السر في الخانات المحددة لذلك.

إذا لم يكن لديك حساب اضغط على “انشاء حساب” ثم ادخل البيانات المطلوبة منك لإنشاء الحساب.

ستظهر أمامك العديد من الخيارات داخل الموقع، قم بالضغط على خيار “شراء” ضمنهم.

قم بإدخال الآي دي الخاص بك في الخانات المخصصة له باللغة الانجليزية.

ثم أدخل العملة المراد الدفع بها.

ادخل رقم الهاتف الخاص بك.

سيتم ارسال كود على رقم الهاتف قم بإدخاله في خانة “كود التحقق” قم بإدخاله في خانته المحددة ليتم شحن الشدات.

تعد شدات ببجي هي الطريقة التي من خلالها يمكن للاعبين شراء كل ما يلزمهم من متجر لعبة ببجي وهي البديل عن الأموال داخل ببجي حيث يقوم اللاعب بشراء تلك الشدات بالأموال وبعد ذلك يتمكن من شراء كل ما يلزمه وذلك بعد طرح اللعبة لتحديث جديد يوفر المزيد من الخرائط والملابس وغيرها من المستلزمات التي يسعى اللاعبين للحصول عليه من خلال الشدات.

تحديث ببجي الجديد

بعد طرح تحديث ببجي الجديد يسعى الكثير من اللاعبين للحصول على شدات ببجي من أجل الحصول على مستلزمات لعبة ببجي بعد التحديث الجديد حيث طرح التحديث الجديد الكثير من المستجدات لذا يجب على اللاعبين شحن شدات ببجي من الموقع الرسمي للعبة حتى يتم شحن شدات ببجي بشكل صحيح.

اسعار شحن شدات ببجي

في الوقت الحالي هناك العديد من المواقع الغير معتمدة من لعبة ببجي والمنتشرة بشكل كبير، والتي تقوم بسرقة بيانات اللاعبين مثل الآي دي أو العديد من الاسلحة من داخل العضوية الخاصة بكل لاعب، ولذلك فقد تم الاعلان من قبل ببجي العربية عن الرابط الرسمي الذي يمكن من خلاله شحن الشدات الخاصة باللاعبين، على أن يكون ذلك من خلال الاسعار المطروحة بعد تزايد الاسعار منذ حوالي شهر وهي 63 شدات= 10.6 جنيه مصري، عدد 198 شدات= 48 جنيه مصري، عدد 690 شدات = 160 جنيه مصري، عدد 1995 شدات= 400 جنيه مصري، عدد 4000 شدات= 805 جنيه مصري، بينما عدد 8400 شدات= 1610 جنيه مصري.

وتختلف اسعار شحن ببجي موبايل من دولة إلى أخري لذا يجب على اللاعب تحديد الدولة التي يرغب في شحن ببجي موبايل منها ومن ثم تحديد العدد الذي يرغب في شرائه لكي يتمكن من معرفة سعر شحن شدات ببجي موبايل، وبعد شحن ببجي يمكن للاعب شراء كل ما يرغب من متجر لعبة ببجي خاصة مع طرح التحديث الجديد الذي أضاف الكثير من الأدوات على اللعبة.

ويسعى اللاعبين للحصول على مستلزمات ببجي بعد التحديث الجديد الذي أطلقته لعبة ببجي خلال الأيام القليلة السابقة والذي يسمي تحديث السر العتيق ومن خلاله قدمت ببجي الكثير من المستلزمات الجديدة مما يجعل اللاعبين يسعون للحصول على شدات ببجي موبايل من أجل شراء كل مستلزمات ببجي من أسلحة وسيارات وملابس وغيرها من متجر ببجي.