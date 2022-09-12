نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتسرق أموالك.. 3 رسائل خطيرة منتشرة على واتساب إحذرها في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر واتساب من التطبيقات الشهيرة التي تسعى إلى تقديم العديد من الميزات الجديدة والرائعة للمستخدمين خلال هذه الفترة، حيث نجح التطبيق خلال هذه المرحلة في جذب العديد من المستخدمين الجدد للتطبيق، وارتفعت شعبية التطبيق خلال الفترة الأخيرة مما جعله هدف للهاكر والمحتالين، ولجأ العديد من المحتالين لإرسال رسائل احتيالية على التطبيق من أجل سرقة أموال المستخدمين والاستيلاء على حساباتهم البنكية وبياناتهم الحساسة.

رسائل خطيرة على واتساب

أشار موقع “news18” الهندي أنه خلال الفترة الأخيرة بعد إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني UPI على تطبيق الدردشة الفوري في الهند، والتي تييح لجميع مستخدمي التطبيق إرسال واستقبال الأموال واستلامها عبر التطبيق بكل سهولة، حيث يقوم العديد بإرسال واستقبال الأموال عبر التطبيق في جميع أنحاء البلاد، مما جعله أرض خصبة للمحتالين من أجل تهديد المستخدمين والاستيلاء على أموال العديد منهم.

أولاً: رسالة اختيار الوظيفة، حيث أنها من الرسائل الخطيرة التي قام بها المحتالين من أجل استهداف المستخدمين على التطبيق، ويكون ذلك عبر الرسائل القصيرة SMS، حيث يقوم المحتلين بإرسال رسائل نصية للمستخدمين يدعونهم فيها بتوفير فرص عمل جديدة، وذلك من أجل خداع الأشخاص الذين يبحثون عن فرصة عمل الهند، وغالباً ما يتم ذكر الأجر من أجل إغراء المستخدمين، وطلب منهم أموال من أجل توفير تلك الفرصة له.

ثانياً رسالة الجوائز النقدية، غالباً ما يستخدم المحتالون تلك الرسائل من أجل الاحتيال على مستخدمي التطبيق، حيث يتم إرسال رسالة يعدون فيها بجوائز نقدية كبيرة لأنهم الفائزون، ويطلبون منهم دفع الضريبة لذلك المبلغ أولاً من أل الحصول على المبلغ كاملاً، وهى عملية استدراج من أجل الحصول على المبالغ المالية المطلوبة كعملية نصب.

ثالثاً: رسالة المساعدة، وهنا يطلب الهاكرز من المستخدم على واتساب تحويل الرقم التأكيدي المكون من 6 أرقام من أجل المساعدة، حيث أنهم يؤكدون أنه وصل إليهم بالخطأ، وعند إرسال الكود يكون قد تم الاستيلاء على حسابك على الواتساب، حيث أنه الرقم التأكيدي لك، ويتم حينها الاستيلاء على جميع البيانات الخاصة بك، والاتصال على أحد الأصدقاء وطلب قرض مالي منه باسمك، وبالتالي يفقد الصديق المال.