نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا .. رابط تحديث iOS 16 للايفون والآيباد الإصدار الجديد 2022 من أبل خطوات تثبيت التحديث في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة ابل عن إصدار iOS 16 للايفون وأجهزة الآيباد والذي يأتي بمميزات خرافية وجديدة، حيث جاء الإعلان عن نظام تشغيل iOS 16 الجديد 2022 بالتزامن مع إعلان هاتف ايفون 14 برو ماكس الذي ادهش الجميع، حيث يعمل نظام iOS 16 على منح المستخدم العديد من الإضافات الجديدة والمميزة بشكل كبير، مثل وضعية التركيز وخيارات شاشات القفل، وغيرها، ومن ابرز تحديثات iOS 16 هو إمكانية وضع المستخدم بصمته على الجهاز الخاص به ليكون شبيهاً له، وقد أعلنت شركة ابل عن توفر تحديث iOS 16 للايفون والايباد اليوم 12 سبتمبر 2022 واليكم رابط تحديث iOS 16 وطريقة التحديث بأسهل الطرق.

الأجهزة التي تحصل على تحديث iOS 16

قائمة الأجهزة التي تحصل على تحديث iOS 16 iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 14 Pro Phone 14 Pro Max iPhone 13 iPhone 13 mini iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max iPhone 12 iPhone 12 mini iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone Xs iPhone XS Max iPhone XR iPhone X iPhone 8‏ iPhone 8 Plus‏

شاشة القفل في iOS 16

من ابرز إضافات التحديث الجديد هو شاشة القفل للايفون حيث هناك مجموعة من الأدوات التي تمكنك من الاطلاع على أحوال الطقس والتقويم والتاريخ والأنشطة والبطارية والعديد من الأدوات الأخر التي يمكنك الاطلاع عليها بلمحة سريعة، مع إمكانية اختيار خلفيات فريدة هذا بالإضافة الى إمكانية مشاهدة الإشعارات أثناء القفل في تحديث iOS 16 الجديد حيث تظهر هذه الإشعارات في اسفل الشاشة حتى لا تشتت انتباهك، كما يمكن أيضاً متابعة طلبات الطعام والتوصيل والشحن من خلال شاشة القفل خطوة بخطوة، مع إمكانية العمل على تحديد أشخاص وفئات محددة تصلك الإشعارات من خلالها.

ميزة الرسائل في تحديث iOS 16

أضاف تحديث iOS 16 ميزة جديدة على الرسائل حيث هناك عدد كبير من المستخدمين قد يغيرون رأيهم في بعض الأوقات وبالتالي يمكنك استرجاع رسالة أرسلتها أو التعديل عليها، وكذلك وضع علامة غير مقروءة على بعض الرسائل التي لم تستطيع الرد عليها، حيث أن ميزة SharePlay عبر الرسائل تمكنك من المزامنة على الدوام والتي عن طريقها يمكنك متابعة برنامجك المفضل.

إعداد الآيفون للأطفال في iOS 16

من بعض المميزات في نظام iOS 16 الجديد هو إعداد الايفون للأطفال وسط رقابة أسرية، وذلك في أجهزة iPhone أو iPad ويتيح النظام كامل الإشراف الأسري، هذا بالإضافة الى الخدمات العائلية التي يقدمها التحديث لأصحاب الأجهزة، من خلال مجموع كبيرة محدثة بمقترحات تخدم العائلة.

نصائح قبل تثبيت 16 ios



هناك مجموعة من النصائح يجب عليك اتباعها قبل الشروع في تثبيت النظام الجديد للايفون وهو كما موضح:

قم بعلم نسخة احتياطية لبيانات جهازك إلى iCloud أو الكمبيوتر، حتى تتوفر لديك نُسخة من معلوماتك المهمة.

لا بد أن تكون هناك مساحة كافية على ذاكرة الايفون الخاصة بم.

توصيل الجهاز بشبكة الإنترنت من خلال الواي فاي.

يفضل أن تقوم بشحن بطارية الهاتف الخاص بك فوق 70%.

عدم استخدام الجهاز أثناء اجراء تحديث ios للايفون.

طريقة تحديث iOS 16 للايفون

إليكم خطوات تنزيل تحديث iOS 16 بالتفصيل كما هو موضح.



الدخول إلى قائمة الإعدادات في جهاز الايفون أو ايباد.

الدخول على القائمة العامة.

ثم أيقونة تحديث البرنامج.

تحديثات تلقائية.

التشغيل لتنزيل تحديثات 16 iOS .



ثم تثبيت تحديثاث iOS 16 .

رابط تحديث iOS 16

يمنكم الآن اجراء التحديثات من خلال ضبط الهاتف أو عن طريق الدخول على رابط تحديث iOS 16 من خلال موقع شركة الرسمي والبدء في التعرف على كافة مميزات iOS 16 بعد الإعلان عنه رسمياً والبدء في تنفيذ خطوات التثبيت عن طريق موقع شركة ابل.