كيفية إستعادة محادثات الواتساب المحذوفة بدون النسخ الإحتياطي

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عمر شويل - جدة تعد مشكلة فقدان رسائل الواتس اب من أكثر المشاكل التي يواجهها مستخدمي التطبيق، فحين فقدان الرسائل يفقد معها المستخدم جميع البيانات مهمة المتعلقة بالمحادثات، ويرجع ذلك في حالة تغيير المستخدم للهاتف وتنزيل تطبيق الواتس على هاتف جديد أو حذف المرسل للرسائل بالخطأ وفي الحالتين تعد عبارة كيفية إسترجاع رسائل الواتساب المحذوفة من أكثر الكلمات بحثًا، ومن هنا نلقي الضوء على كافة الأمور المتعلقة بعملية إستعادة الدردشات بدون وجود نسخة احتياطية.

كيفية إستعادة محادثات الواتساب بدون النسخ الإحتياطي

من خلال الاستعانة بجهاز الكمبيوتر يمكن إسترجاع الرسائل والمحادثات في الواتساب دون وجود نسخة إحتياطية وذلك عن طريق عدد من الخطوات والتي تتمثل فيما يلي:

على المستخدم الذهاب على متجر جوجل بلاي والكتابة في المربع برنامج استعادة محادثات الواتس اب.

قم بالنقر على تثبيت البرنامج على الجهاز الكمبيوتر الخاص بك.

بعد إتمام التثبيت قم بتوصيل كابل USB من الكمبيوتر للهاتف المحمول.

ثم فعل الخيارات المطول لتشغيل تصحيح أخطاء USB.

ثم قم بفتح التطبيق من الكمبيوتر.

يليها قم بالنقر فوق كلمة السماح الهاتف المحمول.

حدد ملف الواتس من الكمبيوتر.

ثم قم بالضغط على كلمة التالي.

عليك بأختيار مكان تحميل الملف.

قم بالنقر على كلمة إسترجاع المحادثات والرسائل المحذوفة من ذي قبل.

كيفية إسترجاع رسائل الواتس من الهواتف الأندرويد بعد حذفها من المرسل

هناك طريقتان تمكن المستخدم من استعادة محادثات الواتس بعد حذفها من قبل المرسل دون نسخة إحتياطية، والطريقتين لنظامي الاندوريد وIOS.