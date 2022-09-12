نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول Iphone 14 pro max في الأسواق المصرية وسعره في المقال التالي

عمر شويل - جدة هاتف آيفون 14 برو ماكس، بعدما أعلنت شركة آبل الجمعة الماضية الموافقة التاسع من شهر سبتمبر عن سلسلة آيفون 14 الجديدة في جميع الأسواق وفد ازداد البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن مواصفات آيفون 14 وجميع الطرز الجديدة المتوفرة من الهاتف وخاصةً بعدما أعلنت آبل عن تفاصيل آيفون 14 ذات المزايا والمواصفات الخارقة، لهذا يعتبر هاتف آيفون 14 برو ماكس هو الأفضل حتى الآن ضمن هواتف IPhone 14 كما وقد أعلنت الشركة أيضًا في المؤتمر الماضي أسعار كل هاتف من هواتف آيفون 14 تابعوا معنا لمعرفة سعر آيفون 14 برو ماكس وموعد نزوله بالأسواق.

مزايا آيفون 14 برو ماكس

أبهر مؤتمر شركة آبل المنعقد الجمعة الماضية جميع الحضور والمشاهدين بمدى روعة ومراقبة المواصفات المقدم بها آيفون 14 برو ماكس الجديد الذي يعتبر الهاتف الأفضل في السلسلة وبعام 2022 والتي تأتي كالتالي:

نظام تشغيل الهاتف الجديد هو IOS 16 وهناك ثلاث مساحات مختلفة للهاتف المساحة الأخيرة مفاجأة فالأولى 256 جيجا أما الثانية فهي 512 جيجا أما عن الثالثة والأخيرة فهي واحد تيرا بايت. يستطيع الهاتف أن يدعم أجيال مختلفة من الشبكات حتى الجيل الخامس كما أنه يعمل بخطة واحد فقط وهو نانو سيم. يتوفر بالهاتف ثلاث كاميرا الخلفية مزدوجة ودقتها اثنا عشر ميجا بكسل أما الأمامية فهي منفردة ولكن ذات دقة كبيرة وهي 48 جيجا بكسل. وبالنسبة للوزن المتاح به الهاتف هو خفيف حيث يصل إلى 226 جرام.

سعر هاتف آيفون 14 برو ماكس في مصر

بعد انعقاد المؤتمر الأخير لشركة آبل والذي تم الكشف به عن طرز هواتف آيفون 14 الجديد والعديد من الأجهزة الأخرى الخاصة بشركة آبل والتي كان أبرزها هو هاتف آيفون 14 برو ماكس، فقد تم توفير طرز هاتف آيفون 14 في جميع الأسواق العالمية بما في ذلك السوق العربية مثل السوق المصرية وقد تم تحديد سعر ايفون 14 برو ماكس بمصر ليكون 25671 جنيه مصري وهذا السعر قد يتعرض للزيادة أو النقصان بمقدار قليل على حسب المتجر أو الموقع المختار للشراء منه، في حين أنه في السعودية يصل إلى 5700 ريال سعودي ولكن للنسخة ذات المساحة الأكبر وهي 512 جيجا بايت.