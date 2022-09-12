نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات أيفون 14 بالدولار الأمريكي 14 iPhone في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ومواصفات أيفون 14 من المميزات التي يبحث عنها أي شخص يريد شراء هذا النوع تحديدًا خاصة وأن الشركة قامت بتزويده بمجموعة من المواصفات التي جعلت منه جهاز لا يقاوم وهذا ما دفع عدد كبير من الناس لشرائه. من أبرز المواصفات المتاحة في الموبايل أنه متوفر بأكثر من لون حيث يتوافر بهذه الألوان (الأسود، البنفسجي، الفضي، الذهبي)، والتي تجعل شكله الخارجي أكثر شياكة وأناقة من أي تليفون آخر، بالنسبة للمواصفات الداخلية وأسعار الجهاز سنتعرف عليها الآن.

سعر ومواصفات أيفون 14

قامت شركة أبل بإجراء بعض التعديلات المميزة على هاتف أيفون 14 هذه التعديلات تتمثل في حجمه، شكل الشاشة، وغيرها من التعديلات التي جعلته يختلف تمامًا عن هاتف أيفون 13، فلقد تم تزويد هذا الجهاز بشاشة قوية مدعومة غير Always On Display، كذلك يوجد به معالج من نوع خاص وهو A16 Bionic، هذا بالإضافة إلى مميزات الكاميرات الخلفية التي أصبحت أفضل بكثير عن السابق.

سعر أيفون 14 بالدولار الأمريكي



حددت شركة أبل أسعار أيفون 14، فلقد خصصت لكل مستوى من هذا الجهاز سعر خاص به، الآن نتعرف على الأسعار لجميع عائلة هواتف أبل الجديدة التي تم الإعلان عليها في المؤتمر الرسمي من خلال الجدول التالي:

سعر موبايل أيفون 14 يبدأ من 799 دولار. سعر موبايل أيفون 14 بلس يبدأ من 899 دولار. سعر أيفون 14 برو يبدأ من 999 دولار. سعر أيفون 14 برو ماكس يبدأ من 1099 دولار.

مواصفات أيفون iPhone 14

تعتبر مواصفات أيفون 14 من أحسن وأروع الأجهزة الذكية التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة وذلك لأنه يتضمن مجموعة من المواصفات الدقيقة التي سوف نوضحها في الآتي:

التصميم

ويتضمن التصنيع فلقد تم صنع إطار الجهاز من الألومنيوم، كذلك تم عمل الخلفية باستخدام الزجاج، أما بالنسبة للشاشة فلقد تم توفير الحماية لها عن طريق وضع شاشة من Ceramic Shield وهي ضد الكسر.

يزن الجهاز حوالي 172 جرام، وسمكه يبلغ حوالي 7.8 ملم، كذلك لا يتوافر به خاصية مستشعر البصمات، ولكنه يعمل ببصمة الوجه، كما يتوافر به خاصية مقاومة الماء بمقدار IP68.

الشاشة

نوع الشاشة المستخدمة في الموبايل عبارة عن أوليد OLED المعروفة لدى أبل بـ Super Retina XDR، بالنسبة لحجم الشاشة فهو يبلغ حوالي 6.1 بوصة بارتفاعات 20: 9، الشاشة تتمتع بمستوى عالي من الدقة.

حيث تبلغ دقته حوالي 2532* 1170 بكسل FHD+ كثافة 460 بكسل لكل بوصة، كما يبلغ تردده 60 هرتز، والتباين يبلغ 1: 2000000، بالنسبة لمستوى الإضاءة فهو يتراوح ما بين 800: 1200 نيتس.