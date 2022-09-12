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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا..تعرف على أسعار موبايل آيفون 14 في المقال التالي
عمر شويل - جدة تعرف على أسعار موبايل آيفون 14 الجديد الذي يعتبر أيقونة منتجات الشركة العالمية، حيث أنها في طور إطلاق عدد من أقوى وأحدث الأجهزة الذكية والهواتف المحمولة التي تنافس الشركات الأخرى بشكل كبير.
أسعار موبايل آيفون 14
ومن الجدير بذكره أن الشركة حددت سعر الأجهزة الذكية (ايفون) عند الإعلان عنها خلال الفترة الماضية، لتبين وبشكل عام مقدار الميزات الرائعة والمنافسة الشديدة التي تتضمنها، حيث أن:
- سعر جهاز آيفون 14 الجديد بلغ 799 دولار أمريكي وفق نشرة أسعار اليوم.
- بينما الجهاز من طراز آيفون بلس بلغ ثمنه 899 دولار.
- وإصدار آيفون 14 برو 999 دولارًا أميريكيًا.
- وكان الأعلى ثمنًا جهاز آيفون 14 برو ماكس بقيمة ناهزت 1100 دولار أمريكي للجهاز الواحد.
مواصفات آيفون 14
أما من الناحية التقنية فإن هذا الإصدار الأنيق للشركة العالمية يأتي مدعمًا بالكثير من السمات القوية التي تجعله قطعة رائعة تلبي مختلف احتياجات المستخدمين بشكل كبير، حيث يمكن تلخيصها بالتالي:
مميزات جهاز ايفون 14
- في البدء يجب أن نذكر الهيكل الخارجي الأنيق الذي يعكس رقي الصناعة.
- علاوة على قوة الكاميرا المرفقة بشكل لافت، مثل القدرة الكبيرة على التقاط الصور ضمن أوضاع الرؤية الليلية والضعيفة بدقة ملفتة.
- كما أن تصوير مقاطع الفيديو يمتاز بأنه مزود بتقنيات الإضاءة والألوان السينمائية الاحترافية التي تتيح للشخص تصميم فيديوهات رائعة ومميزة بجودة عالية.
- ومن زاوية أخرى فإن عدسة الكاميرا ذات قدرة عالية على التقاط مختلف التفاصيل الدقيقة سواء القريبة أو البعيدة عنها، ودون الحاجة إلى تعيين وضع الزووم إن أو الزووم أوت.
- إلا أن الخلفيات والمواقع الخيالية التي يتيحها الجهاز هي أبرز ما يميز التصوير باستخامه، حيث يمكن دمج الصور المأخوذة بلقطات رائعة للفضاء الخارجي أو أعماق البحار والمحيطات والبيئات المتطرفة كالصحارى والمرتفعات الجبلية الشاهقة.
- كما أن البطارية المرفقة خارقة القدرة، حيث يمكن استخدام الجهاز مدة ثلاث أيام متواصلة بتعيين نمط حفظ الطاقة.
- وأخيرًا يحافظ على مختلف الصفات القوية والسمات الأخرى التي قدمتها النسخ السابقة كجودة الصوت، ودقة الشاشة
- روعة الألوان والمؤثرات البصرية، إضافة إلى وجود خيارات عرض مختلفة تناسب جميع ظروف الإضاءة والاستخدام.
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