نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات آيفون 14 والمميزات والسعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات آيفون 14 والمميزات والسعر الجديد هي المحاور الرئيسية التي تضمنها مؤتمر إصدار الجهاز الرسمي من قبل الشركة العالمية ضمن واحد من أهم مراكزها، ألا وهو صالة ستيف جوبز الشهيرة، حيث أنه يعد جهازًا متطور الصفات والميزات بشكل منافس.

آيفون 14 الجديد

ومن الجدير بالذكر أن الجهاز الجديد يقدم عددًا من الخصائص المميزة والسمات النوعية الفريدة التي تجعله جهازًا خارقًا بامتياز، ولعل أهمها:

مواصفات آيفون 14 والمميزات

الهيكل الخارجي الأنيق ذو الزوايا المصنوعة من معدن الألومنيوم بشكل مسطح جذاب وبألوان جميلة هي الأسود، الأبيض، الأرجواني، الأحمر والأزرق.

مع شاشة مسطحة مقاسها 6.1 بوصة مقاومة للغبار والأوساخ الخارجية والماء، حيث أنها مغطاة بطبقة سيراميك شيلد للحماية.

علاوة على معالج الجهاز القوي من نمط A15 بيونيك، مع نظام تشغيل أي أو إس 16 المحدث وفق سمات الخصوصية والتنميط الشخصي المرنة، مثل قفل الشاشة الرئيسية والتطبيقات المحملة، بالإضافة إلى تحديد الأنماط والألوان والتفاصيل الدقيقة الأخرى المتاحة ضمن واجهة المستخدم.

كما أن بطارية الجهاز قوية تستمر مدة 20 ساعة متواصلة، مع سمة الشحن اللاسلكي عن بعد باستخدام شاحن ماغسيف Magsafe ، وبسرعة تصل إلى نحو 50%من حجم البطارية خلال أقل من 20 دقيقة.

إلا أن القدرة على توفير اتصال سريع بجهات الطوارئ عبر شبكة الإنترنت هي الميزة الأقوى له، حيث يمكن الوصول إلى الجهات المعنية عند وقوع أي نوع من الحوادث بكفاءة عالية.

كما ويعد دعم الاتصال بشبكة الإنترنت من الجيل الخامس G5 نقطة قوة إضافية لهذا النوع من الأجهزة.

ومن اللافت أيضًا أن الكاميرا الأمامية والخلفية لهما دقة وقوة كبيرة بشكل محسّن عما كانت عليه ضمن الإصدارات السابقة.

أسعار آيفون 14 المتوقعة

أما بالنسبة إلى أسعار هذه الأجهزة الذكية المميزة فقد تم تقييم كل نوع منها على حدى، ويمكن تفنيد ثمنها وفق التالي: