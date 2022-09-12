نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات آيفون 14 والمميزات والسعر في المقال التالي
عمر شويل - جدة مواصفات آيفون 14 والمميزات والسعر الجديد هي المحاور الرئيسية التي تضمنها مؤتمر إصدار الجهاز الرسمي من قبل الشركة العالمية ضمن واحد من أهم مراكزها، ألا وهو صالة ستيف جوبز الشهيرة، حيث أنه يعد جهازًا متطور الصفات والميزات بشكل منافس.
آيفون 14 الجديد
ومن الجدير بالذكر أن الجهاز الجديد يقدم عددًا من الخصائص المميزة والسمات النوعية الفريدة التي تجعله جهازًا خارقًا بامتياز، ولعل أهمها:
مواصفات آيفون 14 والمميزات
- الهيكل الخارجي الأنيق ذو الزوايا المصنوعة من معدن الألومنيوم بشكل مسطح جذاب وبألوان جميلة هي الأسود، الأبيض، الأرجواني، الأحمر والأزرق.
- مع شاشة مسطحة مقاسها 6.1 بوصة مقاومة للغبار والأوساخ الخارجية والماء، حيث أنها مغطاة بطبقة سيراميك شيلد للحماية.
- علاوة على معالج الجهاز القوي من نمط A15 بيونيك، مع نظام تشغيل أي أو إس 16 المحدث وفق سمات الخصوصية والتنميط الشخصي المرنة، مثل قفل الشاشة الرئيسية والتطبيقات المحملة، بالإضافة إلى تحديد الأنماط والألوان والتفاصيل الدقيقة الأخرى المتاحة ضمن واجهة المستخدم.
- كما أن بطارية الجهاز قوية تستمر مدة 20 ساعة متواصلة، مع سمة الشحن اللاسلكي عن بعد باستخدام شاحن ماغسيف Magsafe ، وبسرعة تصل إلى نحو 50%من حجم البطارية خلال أقل من 20 دقيقة.
- إلا أن القدرة على توفير اتصال سريع بجهات الطوارئ عبر شبكة الإنترنت هي الميزة الأقوى له، حيث يمكن الوصول إلى الجهات المعنية عند وقوع أي نوع من الحوادث بكفاءة عالية.
- كما ويعد دعم الاتصال بشبكة الإنترنت من الجيل الخامس G5 نقطة قوة إضافية لهذا النوع من الأجهزة.
- ومن اللافت أيضًا أن الكاميرا الأمامية والخلفية لهما دقة وقوة كبيرة بشكل محسّن عما كانت عليه ضمن الإصدارات السابقة.
أسعار آيفون 14 المتوقعة
أما بالنسبة إلى أسعار هذه الأجهزة الذكية المميزة فقد تم تقييم كل نوع منها على حدى، ويمكن تفنيد ثمنها وفق التالي:
- يبدأ سعر الإصدار العادي بقيمة 799 دولار أمريكي.
- أما النوع ذو حجم تخزين البيانات 256 غيغا بايت فتقدر قيمته بمبلغ 899 دولار أمريكي.
- بينما الأعلى ثمنًا هو الجهاز ذو السعة 512 غيغا بايت وقد تم طرحه بسعر 1099 دولار أمريكي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواصفات آيفون 14 والمميزات والسعر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.