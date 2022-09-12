نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر apple iphone 14 pro max الجديد 2022.. مميزات وعيوب هاتف ايفون 14 برو ماكس في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت شركه ايفون الرسمية بالاعلان على الصفحة الرسمية لها عن سعر apple iphone 14 pro max الجديد ويتم طرحة بالاسواق فى 16 سبتمبر الجارى، ويعتبر ايفون 14 برو ماكس من الهواتف الجديدة والكثير ينتظره بالاسواق خلال الايام المقبلة لانه يحمل مواصفات رائعه ومنها ( الشاشة الحجم الكبير ،وحجمة الخفيف ، والوانة الرائعة، والكاميرا الرائعة ) ويتميز ايفون 14 برو ماكس بان له الوان مميزة مثل الابيض والاسود والازرق.

سعر apple iphone 14 pro max

بعد المؤتمر السنوى لشركة ايفون فى مقرها فى مدينة نيويورك الامركية تم الاعلان عن سعر apple iphone 14 pro max، ويبدا سعر ايفون 14 برو ماكس حول العالم بسعر 1350 دولار امريكى، وفى مصر يبدا ب 39 الف جنية مصريا ، وفى المملكة العربية السعودية يبدا 5990 ريال سعودى ، بينما الامارات يبدا من 5990 دراهم اماراتى، ويختلف سعر ايفون 14 برو ماكس باختلاف المساحة التخزينية :

سعر ايفون 14 برو ماكس مساحة 128 جيجا هو 1099 دولار.

سعر ايفون 14 برو ماكس مساحة 256 جيجا هو 1199دولار.

سعر ايفون 14 برو ماكس مساحة 512 جيجا 1399 دولار.

مواصفات ايفون 14 برو ماكس

على حسب المواصفات وسعر apple iphone 14 pro max التى اعلنت عنها شركة ابل عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى جهاز متين بدرع سراميك وهو اقوى من الدرع الزجاج ومقاوم للمياة ، وضوح الكاميرا، يأتي بظهر من الزجاج مع فريم المونيوم، ياتى معة سمعات خارجية بصوت واضح، لدية وسائل الامان ويدعم بصمة الوجه، يدعم مكريفون خارجى لعزل الضوضاء، يدعم شبكات الجيل الثانى والثالث والرابع والخامس ، لايدعم زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت الميمورى، يدعم خاصية البلوتوث، وبطارية 3480 امبير وياتى معة شاحن لا سلكى، ويتميز ايفون 14 برو ماكس بتعدد الوانه حيث جاءات الوان ايفون 14 برو ماكس كما اعلنت عنها شركة ايفون الرسمية عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى ذهبي، فضي، أسود فلكي، وهناك بعض العيوب في هاتف ايفون 14 برو ماكس مثل ان الهاتف لا ياتي مع منفذ سماعات الاذن 3.5 ملم ويجب تركيب سماعات مع منفذ الشحن الخاص بالايفون، ولاياتي مع راس الشحن، ولا يدعم تركيب ذاكرة خارجية ويكتفى بذاكرة الهاتف.