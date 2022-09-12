نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إمكانيات هاتف IPhone 14 الجديد.. متى يتاح في الأسواق؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة إمكانيات أيفون 14 الجديد، يوم الجمعة الماضي قامت شركة آبل بإطلاق سلسلة هواتفها الجديدة آيفون 14 بثلاثة طرز مختلفة وقد أوضحت أن السادس عشر من سبتمبر سيكون موعد توفير تلك الطرز المختلفة في جميع الأسواق وقد تكون متاحة قبلها بفترة في معظم الأسواق حسب وصول شحنة الهواتف إليها ولهذا اتجهت معظم عمليات البحث للتعرف على مواصفات آيفون 14 الجديد والسعر المتوقع له خاصةً بعد المزايا والإمكانيات الجديدة الموجودة به والتي أعلنت عنها الشركة الجمعة الماضية إليكم في البداية سعر هاتف آيفون 14 الجديد من آبل.

سعر بيع هاتف آيفون 14 الجديد

تم توفير أربعة طرز من هاتف آيفون 14 الجديد لكل منها مزاياها ومواصفاتها وبالتالي سعرها إذ أن السعر يختلف باختلاف كل نسخة والمتاح بها ولكن يعتبر سعر الهاتف العادي ايفون 14 هو السعر الأقل والأعلى هو آيفون 14 برو ماكس إذ أن سعر IPhone 14 في السوق هو 799 حتى 1099 دولار أمريكي.

مواصفات آيفون 14 الجديد

في المؤتمر الأخير لشركة آبل أعلنت عن تفاصيل ومواصفات كل نسخة من نسخ آيفون 14 وهم الميني والبرو والبرو ماكس والنسخة العادية، وبشكل عام تم توضيح إمكانيات آيفون 14 الجديد في النقاط التالية:

يعتمد الهاتف على نظام تشغيل حديث وهو IOS 16.

تبدء ذاكرة الهاتف من 128 ثم 256 ثم 512 جيجا بايت والأخيرة هي واحد تيرا بايت وهي أكبر المساحات.

الكاميرات الخلفية ثلاثية دقتها اثنا عشر ميجا بكسل لالتقاط اجمل الصورة بدقة ووضوح عالي.

شاشة الهاتف مقاسها حوالي 6.72 بوصة.

يعمل الهاتف ببطارية تعمل لساعات طويلة قوتها 3420 مللي أمبير.

يعمل الهاتف ببطارية تعمل لساعات طويلة قوتها 3420 مللي أمبير. أما عن المعالج المختار للهاتف فهو A16.

ذاكرة الهاتف العشوائية تصل حتى ثمانية جيجا بايت.

محتويات علبة هاتف آيفون 14

تحتوي العلبة على عدد من مخلفات الهاتف الأساسية التي لا غنى عنها وتقدم بها جميع هواتف آيفون تقريبًا وهي: