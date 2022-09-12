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عمر شويل - جدة ألوان Apple Watch Ultra هي ما يبحث عنه عشاق الأجهزة التكنولوجية الحديثة والمهتمون بالحصول على الأناقة والجمال مع التقنيات البرمجية المتطورة في العالم أجمع، إذ أن شركة آبل العالمية لطالما عودت زبائنها على مراعاة الجودة والحداثة مع الكفاءة العملية بمختلف منتجاتها الحديثة والسباقة ضمن هذا القطاع الواسع.

ألوان Apple Watch Ultra

ومن الجدير بالذكر أن هذا المنتج الجديد يترقب صدوره الملايين من مختلف الجنسيات ولا سيما المملكة العربية السعودية، ويترافق طرحه بالأسواق بإطلاق الجهاز المحمول الذكي آيفون 14 برو الأحدث ضمن مجموعة أجهزة آيفون، وله عدة ألوان مميزة متوافقة مع الأجهزة وهي الأسود والأبيض والبرتقالي الرائعة المظهر.

وتمتاز هذه الساعة المتطورة بمجموعة من المزايا القوية التي تجعلها منافسًا شرسًا ضمن سوق الساعات الذكية لمختلف الشركات، ومن أهم هذه السمات:

مميزات ساعة أبل الجديدة

بطارية خارقة تدوم حتى ستين ساعة متواصلة في حال تفعيل وضع حفظ الطاقة، ومدة 36 ساعة عند الاستعمال المعتاد.

كما أنها أمتن وأكثر قوة، إذ أنها مصنوعة من التيتانيوم فتكون ملائمة للغوص وممارسة الرياضات فهي مقاومة للجليد والرضوض القوية وعوامل البيئة الخارجية.

علاوة على حجمها المميز حيث أنها ذات مقاس 49 ميلليمتر.

ولعل قابلية شحنها عن بعد ونظام تنبيه الخطر ذو شدة 86 ديسيبل المرفق بها ومكبرات الصوت الثلاثة الملحقة هي أكثر ما يجعلها فريدة.

ومن البارز أيضًا أنها تتضمن نظام تحديد المواقع العالمي GPS، وبوصلة إلكترونية مرفقة.

وتستطيع أن تحدد درجة الحرارة ما بين 20 مئوية تحت الصفر وحتى 55 مئوية.

سعر ساعة ابل الجديدة

أما من الناحية المالية فإن هذا المنتج المبهر ينزل إلى الأسواق العالمية بسعر مناسب جدًا يصل إلى حد 799 دولار أمريكي، أي ما يعادل نحو 3500 ريال سعودي، الأمر الذي يجعلها الشغل الشاغل لمحبي التكنولوجيا الحديثة ذات الميزات القوية.

ولا يفوتنا التنويه إلى أن موعد إطلاق المنتج يصادف يوم 16 أيلول الجاري بالمجاراة مع صدور الآيفون 14 برو الموافق لها، ومن المرجح أن يكون هناك مزيد من الإصدارات الحديثة بالفضي والأرجواني في الفترة القادمة، وذلك بهدف الالتزام بالنمط الراقي للأجهزة المتوافقة.