نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ايفون 14 pro max الجديد ومواصفات الهاتف.. الهاتف الأعجوبة Iphone 14 pro max في المقال التالي

عمر شويل - جدة هاتف IPhone 14 pro max، احدث هاتف آيفون 14 الجديد المنتظر من شركة آبل ضجة كبيرة الفترة الأخيرة وهذا لكون الهاتف يتمتع بمزايا ومواصفات خرافية لم تتواجد في النسخ السابقة من تلك السلسلة ولا سيما النسخة المتقدمة من الجهاز وهي آيفون 14 برو ماكس لهذا أطلق عليه العديد من الأشخاص الهاتف الأعجوبة، وبعدما أعلنت شركة آبل عن موعد إطلاق هاتف IPhone 14 فقد اتجهت العديد من عمليات البحث حول معرفة موعد نزول آيفون 14 برو ماكس في السعودية وفي السطور القادمة نضع لكم المزيد من التفاصيل حول هاتف آيفون 14 برو ماكس من حيث المواصفات وموعد النزول والسعر.

موعد نزول IPhone 14 pro max بالسعودية

يوم الجمعة الماضي الموافق التاسع من شهر سبتمبر كان موعد إطلاق هواتف آيفون 14 الجديد بما في ذلك هاتف آيفون 14 pro max وهو الهاتف الأحدث والأكثر تطورًا ضمن هواتف آيفون 14 الجديدة، حيث تم عقد مؤتمر من أجل قيام شركة آبل بالإعلان عن مواصفات هواتفها الجديدة وتوضيح تفاصيل توفيرها في جميع الأسواق حول العالم بما في ذلك سوق السعودية حتى يتمكن محبي هواتف آيفون من اقتناء أي نسخة من نسخ آيفون 14 الجديدة ويمكن لأي شخص خلال الأيام القليلة القادمة شراء الهاتف بسهولة من المتاجر المعتمدة أو إلكترونيًا.

إمكانيات آيفون 14 برو ماكس

صنفت شركة آبل هاتفها IPhone 14 pro max كأفضل هاتف في سلسلتها لعام 2022 فهو أكثر تطورًا من آيفون 14 كما سنلاحظ في السطور القادمة:

الهاتف وزنه خفيف حيث يصل إلى 240 جرام. شاشة الهاتف تأخذ حوالي 88% من حجم جسم الهاتف حيث يصل حجمها إلى سبعة بوصة ونوعها هو أوليد LTPO Super Retina XDR وقادرة على توفير ستة عشر مليون لون. جهاز الاستشعار بالهاتف للتحقق من بصمة الوجه Face ID. الذاكرة العشوائية حجمها ستة جيجا بايت. به كاميرا أمامية مزدوجة جودتها 12 ميجا بكسل أما الخلفية فهي فردية جودتها 48 ميجا بكسل.

سعر IPhone 14 pro max بالسعودية

بعد معرفة جميع إمكانيات آيفون 14 برو ماكس السابق ذكرها وملاحظة مدى روعتها والتي تختلف كثيرًا عن نسخ آيفون الأخرى فإننا الآن بصدد عرض سعر الهاتف لكم والذي يتماشى كليًا مع تلك المزايا والمواصفات الرائعة الموجودة به والتي لا يوجد لها مثيل أو منافس من الهواتف الأخرى والسعر هو: