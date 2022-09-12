انت الان تتابع خبر واتساب يكشف عن ميزة جديدة «طال انتظارها» لمستخدميه .. تعرف عليها ستدهشك لامحالة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يعمل تطبيق واتساب حاليا على إختبار ميزة بحث جديدة ستمنح مستخدمي هواتف "آيفون" خيارًا جديدًا وفريدا من نوعه حيث سيتمكنون من عرض الرسائل المرسلة حسب تاريخ معين.

وحسب التقرير الذي نشره موقع WABetainfo التقني، ويفيد بأن تطبيق واتساب قد يحصل على نظام تشغيل iOS قريبًا والذي يحتوي على ميزة بحث جديدة "حسب التاريخ" تتيح للمستخدمين البحث في رسالة ذات تاريخ معين لتسهيل عملية البحث في التطبيق وجعله الخيار الأفضل دائماً.

وتسمح الميزة الجديدة للمستخدمين بتصفية نتائج البحث حسب التواريخ.

وفي الوقت الحالي، يعرض تطبيق "واتساب" العديد من النتائج بعد كتابة اسم أو رقم في مربع البحث المخصص داخل التطبيق وذلك لجميع أنظمة التشغيل.

ووفقا للتقرير، فإن الميزة الجديدة قيد التطوير حاليا، وأن إطلاقها بشكل رسمي غير معروف حتى الآن.

وشارك موقع WABetaInfo، وهو المنصة الأشهر في العالم في تتبع أخبار "واتساب"، لقطات شاشة تشرح الميزة وتظهر وضع "أيقونة تقويم" جديدة فوق لوحة المفاتيح مباشرة.