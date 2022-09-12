نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات سامسونج جلاكسي s23 أقوي هاتف لسنة 2022 كاميرا خاصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قد أعلنت الشركة عن إطلاق واحد من هواتف سامسونج المتطورة بشكل كبير وشركة سامسونج هى الأول على مستوى العالم فى تقديم كل ماهو جديد، حيث يحتوى الهاتف على العديد من المميزات الرائعة للغاية كما يأتي الهاتف بمعالج قوي للغاية من نوع كوالكوم سناب دراغون 895 بتكنولوجيا الـ 4 نانو كما يجب أن نشير أن نظام التشغيل عالي للغاية.

في

مواصفات سامسونج 23 s

سيأتي بتصميم مميز مع غطاء خلفي بلون أصفر متطور مائل للون النحاسي المميز.

يدعم الهاتف العمل مع القلم الإلكتروني من سامسونج مميز باللون الأسود.

يدعم الموبايل شبكات الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G كما يدعم ايضا الرابع 4G والجيل الخامس الـ 5G.

نظام التشغيل أندرويد 13.

يأتي الموبايل ببطارية مناسبة حيث ان سعه البطارية 5000 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 45 وات ويتم الشحن من

خلال USB Type C، كما يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات واللاسلكي العكسي بقدرة 4.5 وات.

الرام 12/8 جيجا رام.

البطارية: 5000 ملي أمبير.

يدعم الشبكة: 2C,3G,4G,5G.

عدد الشرائح:2 SIM.

يتوفر بالون احمر، اخضر، ازرق سماوي، ابيض، وجرافيت، فانتوم أسود، بورجوندي.

جسم الهاتف الابعاد 172.8 × 77.3 × 9.9 ملم.

الوزن 223 جرام.

عيوب سامسونج S23

السعر في الحقيقة سوف يكون مرتفع للغاية ونأمل أن يأتي بسعر مناسب.

لا يوجد معه سماعات الأذن وهذا هو المعتاد في الفئات العليا.

لا يدعم زيادة المساحة التخزين عن طريق كارت ميموري بالإضافة إلى الذاكرة الداخلية حجمها كبير توفي لك جميع

الاحتياجات من تحميل التطبيقات والألعاب وغيرها.

سعر Samsung Galaxy S23

كما أنه في الفترة الأخيرة يكون ومن المتوقع أن يصل سعر سامسونج Galaxy 23s إلى 23 ألف جنيه.

سيأتي الهاتف بسعر 4000 ريال سعودي.