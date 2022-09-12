نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف يمكن تحديد موقع شخص عن طريق رقم الهاتف بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير منا يبحث عن خطوات تحديد موقع شخص عن طريق رقم الهاتف بشكل سريع للاطلاع علي المعلومات الخاصة بهذا الشخص للاطلاع علي اسمه بالكامل وعنوان محل سكنه بشكل تفصيلي ومعرفة جميع حسابات التواصل الاجتماعي من رقم الهاتف الخاص به، لهذا سوف نستعرض معاكم متابعينا الأعزاء الخطوات الصحيحة من اجل معرفة مكان أي شخص عن طريق رقم الهاتف فنتمنى منكم متابعة قراءة السطور التالية.

يمكن لأي مستخدم معرفة ايميل الفيس بوك عن طريق رقم الهاتف للاطلاع علي معلومات هذا الشخص الذي تريد معرفته كافة بياناته عن طريق مستطيل البحث عن شخص في الفيس بوك عن طريق رقم الهاتف الذي من خلاله يمكن كتابة الرقم في الخانة المخصصة للبحث عن جميع الأشخاص كما هناك العديد من الطرق الأخري من ضمنها الدخول علي تطبيق جوجل بلاى للاندرويد كما هو موضح لكم أداناه.

تحديد موقع شخص عن طريق رقم الهاتف

نستعرض مع حضراتكم متابعي موقع ثقفني الإخباري كيف اعرف موقع شخص من رقم جواله مجانا بالخطوات التفصيلية، وذالك حتي نبسط الأمر علي جميع المستخدمين في معرفة أماكن الأشخاص الذين يريدون معرفة أماكنهم بدون علمهم بشكل الكتروني عن طريق زيارة متجر التطبيقات كما هو موضح لكم بالخطوات التالية.

أفتح جوالك من ثم اضغط علي أيقونة تطبيق جوجل بلاى للاندرويد.

عند خانة البحث اكتب ( تحديد موقع شخص ) من ثم.

بعدها سوف يتم تحويلك إلى مجموعة التطبيقات اختار اعلي تطبيق تم تنزيله علي هواتف الآخرين.

اضغط علي أيقونة تثبيت.

انتظر قليلا حتي يتم نقل جميع الملفات الخاصة بالتطبيق إلي مساحة هاتفك من ثم.

بعد الانتهاء من عملية التسطيب ستجد أيقونة التطبيق اضغط علي أيقونة التشغيل.

اتبع خطوات تشغيل التطبيق من ثم اكتب رقم الهاتف في الخانة المخصصة من ثم.

اضغط علي أيقونة ( بحث – enter ).

سوف يتم تحويلك إلى صفحة بها كافة تفاصيل الشخص المراد معرفة معلومات بشكل دقيق للغاية.

وفي الختام استعراضنا مع حضراتكم خطوات البحث عن موقع شخص عن طريق رقم الهاتف بواسطة النقاط السابقة يمكنكم متابعتها للتعرف على معلومات هذا الشخص لمعرفة هوياته وموقعه بشكل تفصيلي، كما يمكن تتبع أي هاتف محمول تريده عن طريق خرائط جوجل والتي أصبحت الطريقة الأنسب لتتبع موقع شخص ما، كما هناك طريقة اخري لتحديد موقع شخص عن طريق gps مجانا وغيرها من الطرق الأخري التي سوف نستعرضها مع حضراتكم مستقبلا لذا نتمنى منكم الاشتراك في خدمة الاشعارات لتلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع ثقفني الاخباري.