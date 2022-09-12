نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعبة جراند ثفت اوتو للهواتف| ومتطلبات تشغيل لعبة جاتا الجديدة Grand Theft Auto The Trilogy في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة جراند ثفت اوتو 5 من أكثر الألعاب الأكشن والتشويق لألعاب الهواتف والكمبيوتر والبرستيشن ويعشقها الآلاف من حول الوطن العربي والعالم، وذلك يرجع لما تحمله اللعبة من مغامرات شيقة تجعلها في صدارة الألعاب الإلكترونية، وهناك اصدار حديثة للعبة وهي جاتا ذا تريلوجي آخر طبعة للعبة جاتا وهي النسخة المحسنة لثلاثية لعبة جاتا، وبحسب ما تم تسريبه مؤخرا عنها فهي أعلي تقنية من حيث جودة رسومات الصورة، خلاف تمكين اللاعبين من الحصول على محاكاة شبيها للواقع، أما عن لعبة جاتا 5 نطلعكم على كيفية التنزيل وتثبيتها على الهواتف الذكية وبدأ اللعبة، وللمزيد من التفاصيل حول لعبة جاتا ذا تريلوجي وكيفية سوي التنزيل نطلعها عليكم بالسطور التالية.

لعبة جاتا 5

هي صاحبة أشهر ألعاب الأكشن وتتحدث اللعبة حول إتمام مهمات لسرقة السيارات، وعلي اللاعب إستمرار بقائه باللعبة واستخدام الأكواد التي تسهل عليه تنفيذ السرقات، بسهولة فيحتوي كل كود على إعطاء اللاعب مستلزمات من الأسلحة والطائرات وغيرها لنجاح مهماته.

كيفية تنزيل لعبة جراند نفت أوتو 5

يمكن بسهولة الاستمتاع بمهام اللعبة الأكثر شهرة على الإطلاق وهي جاتا 5 والتي تشبه بعض الشيء لعبة ببجي القتالية فلكل لعبة منهما تتمثل في تنفيذ مهمات والتغلب على العصابات وتعتيم اللعبة بعد تجاوز أكثر من 100 مهمة، فعلى اللاعب الدخول على متجر جوجل بلاي واتباع ما يلي لتثبيت اللعبة على الهواتف الاندرويد والآيفون.

كتابة اسم اللعبة في خانة البحث على متجر بلاي.

بدا النقر على كلمة تثبيت.

الانتظار حتى انتهاء تثبيت اللعبة على الهاتف.

بعد الرجوع للهاتف ستجد تم تثبيت اللعبة بالفعل على الجهاز.

بدأ لعبة لعبة جراند ثفت اوتو 5

بعد نزول اللاعب إلى اللعبة اولا عليه تنفيذ المهمة الأولي وهي سرقة البنك.

ثم اتمام المهمة الثانية وهي سرقة السيارات.

ثم باقي المهمات واحدة تلو الأخري، ويتعين على اللاعب استخدام اكواد جاتا لتسهيل عليه اتمام العمليات بنجاح.

متطلبات ونظام تشغيل لعبة Grand Theft Auto: The Trilogy للهواتف والكمبيوتر

اسم اللعبة: Grand Theft Auto: The Trilogy.

إصدار اللعبة: 2022.1.0.9.

نظام تشغيل اللعبة: windows 7/8/10.

نبذة مختصرةحول لعبة جاتا 5 جراند ثفت اوتو 5

لعبة جاتا 5 هي من اقوي العاب الفيديو للمنصات الجيل السابع وصدرت اللغبة في عام 2013 وذلك للاكس بوكس 360 وبالنسبة للبلايستيشن 3، وتم نزول اللعبة للويندوز في عام 2015 وكانت الإصدار 15 من السلسلة وتتمحور حول سرقة السيارات الكبري، ولءلك تستحوذ اللعبة علة اهتمام وايع من قبل عشاقها في مختلف البلدان العربية.