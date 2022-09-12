“ خطوات ” كيف اعرف موقع شخص من رقم جواله مجانا .. بالتفصيل

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عمر شويل - جدة يتردد سؤال كيف اعرف موقع شخص من رقم جواله مجانا من قبل العديد من الأشخاص حول دول العالم العربي بصفة مستمرة لهذا سوف نستعرض معاكم متابعي موقعنا الإخباري خطوات تحديد موقع شخص من خلال رقم هاتفه بشكل مبسط للتسهيل علي جميع المستخدمين للهواتف الذكية الحديثة التي تعمل بنظام التشغيل الاندوريد والايفون معرفة مكان شخص برقم هاتفه، حيث يمكنك عزيزي الزائر الدخول علي متجر التطبيقات جوجل بلاي وابل ستور لتبيت التطبيق علي الهاتف بشكل مجاني من خلال الخطوات الموضحة لكم اسفل هذه التدوينة فرجاءً منكم متابعة قراءة السطور التالية الان نترككم مع تفاصيل كيف احدد موقع شخص عن طريق رقم جواله.

كيف اعرف موقع شخص من رقم جواله مجانا

بإمكان الجميع تحديد موقع شخص عن طريق رقم الهاتف أون لاين وبصورة مجانية من خلال تثبيت تطبيق مجاني والذي من خلاله تستطيع معرفة اسم الشخص المتصل بالكامل ودولته ومعرفة حسابات التواصل الاجتماعي من رقم الهاتف وغيرها من المعلومات عن طريق متابعتك للخطوات الموضحة لكم بالنقاط التالية

أفتح الهاتف الخاص بك من ثم قم بربطه بشبكة إنترنت منزلية قوية من ثم.

ستجد أيقونة تطبيق متجر غوغل بلاي اضغط عليها من رئيسية جوالك من ثم.

ستجد التطبيق يتيح لك البحث عن أي تطبيق أو لعبة بشكل مجاني.

قم بكتابة الأتي داخل المستطيل ( العثور على مكان شخص عن طريق رقم الهاتف) من ثم.

انقر علي أيقونة بحث لكي يقوم بتحويلك إلى التطبيق.

ستجد أيقونة تطبيق معرفة مكان الشخص عبر هاتفه اضغط علي الأيقونة.

اضغط علي أيقونة تثبيت.

انتظر حتي يتم نقل جميع الملفات التخزينية للتطبيق علي هاتفك.

ستجد أيقونة التطبيق علي رئيسية هاتفك انقر عليها.

اتبع خطوات فتح التطبيق للبحث بالرقم لتحديد المكان الذي يوجد به هذا الشخص بواسطة جوجل ماب google map للخرائط.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة سيتم تحويلك إلى وجهة التطبيق لاتباع بعض من الخطوات لكتابة رقم الشخص لتحديد موقعه كما هناك العديد من التطبيقات الأخري يمكنك عزيزي تثبيتها بشكل مجاني لتحديد موقع آي رقم هاتف لتعقبه بكل سهولة ويسر حتي تتمكن من الحصول علي تقرير كامل حول عنوانه بشكل تفصيلي عن طريق خرائط ستظهر لك بصورة دقيقة للغاية لهذا ينبغي عليك التحقق من الرقم قبل كتابته داخل خانة البحث عن الشخص عبر التطبيق، وفي النهاية نتمنى منكم الاشتراك في خدمة الاشعارات لتلقى آخر المستجدات التي يقدمها موقعنا الإخباري ثقفني لمعرفة كل جديد في عالم التكنولوجيا بصفة مستمرة