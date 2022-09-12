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عمر شويل - جدة تسريبات مواصفات تابلت جوجل بكسل Google Pixel المنتظر، ومتى ينزل؟ تابلت Google Pixel يعمل بواسطة شريحة Tensor من جوجل. أعطتنا جوجل نظرة مبكرة على هذا الجهاز خلال مؤتمر Google I / O 2022 الصحفي. لا نعرف الكثير حتى الآن عن هذه القائمة الجديدة، لكننا نعلم أنها ستشغل على الأرجح Android 13 وهي مصممة لتكمل تشكيلة Google الحالية من أجهزة Pixel، بما في ذلك Pixel 6a و Pixel Watch التي تم الكشف عنها أيضًا في مؤتمر Google I / O. تشير الشائعات أيضًا إلى أنه قد يكون هناك جهاز لوحي “Pro” آخر قيد التشغيل أيضًا.

مواصفات تابلت جوجل بكسل Google Pixel

يعمل الجهاز بشريحة Tensor من الجيل الأول، والتي يجب أن توفر مجموعة من الوظائف الذكية والذكاء الاصطناعي .

4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي والتي ستحافظ على انخفاض التكاليف.

أظهر التسريب أجهزة الكاميرا على جهاز بكسل. يتضمن ذلك كاميرتين بدقة 8 ميجابكسل – واحدة في الأمام والأخرى في الخلف.

من المثير للاهتمام ملاحظة أن كلا المستشعرين الأمامي والخلفي قد تم تغييرهما ليكونا جهاز IMX355 من كاميرا الصور الشخصية لـ Pixel 6.

يشير تقرير إلى أن جهاز Pixel اللوحي سيتضاعف كشاشة ذكية عند الإرساء.

نتوقع قائمة مبسطة بسيطة ذات حواف مستديرة وحواف سميكة نسبيًا. لسوء الحظ، تكون الحواف الموجودة حول الشاشة أكثر بروزًا مما نرغب، لذلك نأمل أن تتمكن Google من تقليصها من الآن وحتى الإطلاق.

ستسمح جوجل بإدخال قلم يأتي مع تابلت جوجل بكسل يحمل الاسم الرمزي “Tangor” على موقع مبادرة القلم العالمي (USI).

مع هذه المواصفات، من المحتمل أن يهدف جهاز Pixel اللوحي إلى الميزانية أو سوق الأجهزة اللوحية من الفئة المتوسطة، بدلاً من محاولة التنافس مع أمثال iPad Pro.

تخمينات تاريخ الإصدار

حتى الآن لا نعرف الكثير عن جهاز Pixel، لكننا نعرف تاريخ الإصدار، وهو …. 2023. ذلك يمكننا أن نرى ظهوره لأول مرة في أي وقت من ذلك العام. ولكن من الناحية الواقعية، من غير المحتمل أن تقدم Google هذا الجهاز الجديد إلى السوق في وقت مبكر من عام 2023. ويبدو أنه من المرجح جدًا أن يظهر جهاز Pixel اللوحي لأول مرة في الربيع أو الخريف، حيث أصدرت Google المعدات تقليدياً.

انتهى مقالنا، وكان هذا كل ما نعرفه حتى الآن عن تسريبات مواصفات تابلت جوجل بكسل Google Pixel المنتظر، ومتى ينزل؟ والذي نأمل أن يثبت أنه جيد بما يكفي.