نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن كوينز إي فوتبول 2023 مجانا وفتح بكجات الأساطير واللاعبون المطورون في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن كوينز إي فوتبول 2023 مجانا ، مع نزول بكجات الأساطير (EPIC) وبكج اللاعبون المطورون. يحتاج اللاعب للكوينزات لشراء هذه اللاعبين. والتي من الصعب الحصول عليها بطريقة مجانية. مما يدخل المستخدم في حالة عدم من الرضا عن لعبة إي فوتبول 2023 موبايل. ولكن قامت كونامي بتعديل النظام السابق 2022 الذي ليس به أي وسيلة الحصول على كوينز بيس 2023 مجانا. حيث عدلت كونامي هذا النظام وأطلقت عدة طرق ليتم شحن كوينز بيس 2023 مجانا. وهي التي سنعرضها لكم من خلال الأسطر المقبلة من خلال موقعكم المفضل ثقفني فتابعوا معي الفقرات التالية.

شحن كوينز إي فوتبول 2023 مجانا

الطريقة الأولى ليتم شحن كوينز بيس 2023 مجانا هي طريقة تسجيل الدخول اليومي. حيث أطلقت كونامي في اللعبة الجديدة هدية مجانية بشكل يومي بعدد من الجي بي أو الكوينزات المجانية وهذا التحديث كان غير متوفر من قبل. ويمكن جمع حوالي 200 كوينز شهريا من تسجيل الدخول وذلك عن طريق تحميل لعبة إي فوتبول 2023 موبايل وربط حساب اللاعب بكونامي. وكل يوم سوف يتم إضافة الجي بي والكوينزات المجانية بمقدار 50 كوينز أسبوعيا وشهريا 200 كوينز.

كيف تحصل على كوينز بيس 2023 مجانا

الطريقة الثانية ليتم شحن كوينز إي فوتبول 2023 مجانا. هي عن طريق المنافسات والتحديات التي تضيفها اللعبة أسبوعيا. ومن خلال الخطوات التالية يتم معرفة الحصول على الكوينزات.

يجب تحميل لعبة إي فوتبول 2023 موبايل على الهاتف وربطها بكونامي.

كما يجب أن يتم الدخول على قائمة MATCH.

ثم يتم خيار قائمة EVENTS.

بعد ذلك نقوم بخيار WORLDWIDE CLUBS.

سوف يتم ظهور ثلاثة تحديات كل تحدي به عدد معين من الأهداف يجب إحرازها ليتم الحصول على كوينز بيس 2023 مجانا. وذلك بمقدار 50 كوينز أسبوعي وبإجمالي 200 كوينز شهري مجانا.

الحصول على كوينز بيس 2023 مجانا

هناك طريقة ثالثة أيضا ليتم الحصول على كوينز بيس 2023 مجانا. وهي طريقة لا يتم نزولها باستمرار حيث يتم شحن كوينز بيس 2023 مجانا بمقدار من 100 كوينز إلى 300 كوينز أسبوعي. ولكن يتم نزول هذا الحدث بعد التحديثات الكبيرة. ويتم إطلاق هذا الحدث كتعويض لمستخدمين اللعبة عن وقت الصيانة التي دخلت فيها اللعبة.

والآن أعزائي اللاعبين محبين لعبة بيس لقد تم معرفة كل طرق شحن كوينز إي فوتبول 2023 مجانا. ويجب ملاحظة أن هذه الطرق الرسمية الوحيدة للحصول على أكبر قدر من الكوينزات المجانية. نتمنى أن تكون المقالة بها إفادة تامة لمتابعينا كما نتمنى لمتابعينا الصحة والسلامة.