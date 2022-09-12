انت الان تتابع خبر شاومي الجديد مقابل 1500 جنيه.. Redmi A1 يمشيك شوية حلوين والان مع التفاصيل

مواصفات شاومي Redmi A1

رياض - احمد صلاح - بحسب موقع “جيز مو شينا” التقني، يبلغ سعر هاتف Redmi A1 حوالي 6499 روبية هندية (حوالي 1500 جنيه مصري) لإصدار 2 + 32 جيجابايت ، سيتم بيعه في Amazon والمتجر الرسمي لشاومي Mi Store، ويتوفر باللون الأزرق الفاتح و الأسود و الأخضر الفاتح.

يعمل هاتف شاومي الجديد Redmi A1 بمعالج مميز من شركة ميديا تيك التايوانية نوع Helio A22 ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4x سعة 2 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع eMMC 5.1 سعة 32 جيجا بايت، وجدير بالذكر أنه سيكون لهاتف ريدمي مساحة تخزين قابلة للتوسعة عبر فتحة بطاقة microSD.

ويأتي هاتف شاومي Redmi A1 بشاشة كبيرة قياس 6.5 بوصة، نوع LCD، بجودة عرض HD+، ودقة 1600 × 720 بيكسل.

ويقدم هاتف شاومي الجديد Redmi A1 كاميرات خلفية مزدوجة مع مستشعر أساسي بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة(f / 2.0) بوصة، ومستشعر إضافي بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.2 بوصة، كما يضم كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل (f / 2.2) في المقدمة لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

سعر Redmi A1

يحتوي الهاتف على بطارية عملاقة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة مع إمكانات شحن بقوة 10 وات، وسيتم تشغيل الهاتف بنظام Android 12 وواجهة مستخدم MIUI.

ويدعم هاتف شاومي Redmi A1 شبكات الجيل الرابع 4G وشبكة WiFi وبلوتوث 5.0 و GNSS ومقبس سماعة رأس قياس 3.5 مليمتر وفتحة مخصصة لبطاقة MicroSD.

سعر هاتف Redmi A1 حوالي 6499 روبية هندية (حوالي 1500 جنيه مصري) لإصدار 2 + 32 جيجابايت ، سيتم بيعه في Amazon والمتجر الرسمي لشاومي Mi Store، ويتوفر باللون الأزرق الفاتح و الأسود و الأخضر الفاتح.