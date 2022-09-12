نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعشاق المغامرة.. التحديث الأخير للعبة فورتنايت وماهي مميزاته Fortnite – Epic Games في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر لعبة فورتنايت من أبرز ألعاب الباتل رويال والتي تنافس بكل قوة لعبة ببجي موبايل، ودائمًا ما يقوم مصممون هذه اللعبة بإجراء بعد التحديثات على وإضافة بعض الإمكانية باللعبة من فترة لأخرى بحيث يتم الحفاظ على حماسة اللاعبين، وبناء على ذلك يتم البحث باستمرار عن رابط التحديث الأخير للعبة فورتنايت، وهذا ما سنقوم بالتطرق إليه داخل هذا المقال.

التحديث الأخير للعبة فورتنايت

تتم عملية الحصول على الاصدار الحديث للعبة فورتنايت عن الموقع الرسمي للعبة، لكن حجم هذه اللعبة يختلف من جهاز لآخر، وهذا ما سنعرضه بالصورة التالية:

يقدر حجم لعبة فورتنايت على الكمبيوتر بحوالي 1.09 GB.

بينما يصل حجم لعبة فورتنايت على الأندرويد إلى حوالي 128.17 MB.

ويبلغ حجمها على جهاز البلايستيشن حوالي 2.2 GB.

أهم الإضافات الجديدة داخل الاصدار الحديث للعبة فورتنايت

إليكم أبرز المزايا المتواجد داخل التحديث الأخير لهذه اللعبة بالصورة التالية:

تم توافر عنصر راية قوس قزح الملكي، فتم إضافته داخل معرض العناصر داخل اللعبة.

كما يعطي الاصدار الجديد إضافة جهاز مصمم الشجار، والتي يتم استعماله كسلاح مخصص داخل اللعبة.

وتم تطوير بعض الأسلحة داخل اللعبة، فتم إضافة بندقية هجومية بكاتم صوت، والقنبلة الظل، وفقاعة الدرع الغير محظور.

وتواجد أيضًا الأبراج المائلة، مع إضافة البحيرة الكسولة ومدافع القرصان.

وتم إضافة ضواحي بوني، بالإضافة إلى أكثر من معرض جديد داخل اللعبة، فتلك المباني تم تجهيزها على أعلى مستوى.

وعلى الجانب الآخر تم إضافة معرض الشجرة العناق والشلال الجديد، مع إضافة بعض الغابات المميزة.

وتم إرجاع بعض المركبات والتي تمسك بالأسطح.

وتم إضافة سلاح رشاش خفيف قتالي جديد داخل اللعبة، مع تواجد بندقية الدفعات الضاربة، فإضافة الأسلحة المتطورة تلقى ترحيب كبير من جانب اللاعبين.

وفي النهاية نكون قد عرضنا لكم مميزات التحديث الأخير للعبة فورتنايت الشهيرة والتي تتمتع بقدر كبير من إعجاب الكثير من الناس على مستوى العالم، نظرًا لاهتمامها بإجراء بعض التعديلات المتطورة باللعبة من فترة لأخرى، وهذا ما قمنا بسرده داخل هذا المقال بشكل مفصل.