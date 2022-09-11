نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشتري الآن آيفون 13 برو ماكس بالتقسيط 100 ريال شهريا بفوائد 0% في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية عن كيفية شراء هاتف الآيفون بالتقسيط، وهذه الخدمة تقدمها شركة جرير السعودية، حيث يمكنك من خلالها شراء هاتف الآيفون وتقسيط مبلغ 100 ريال سعودي كل شهر، وذلك لأن هذا الهاتف يحتوي على عدد لا حصر له من المزايا والخدمات غير متوافرة في أي هاتف آخر، وهنا سنقدم لك طريقة شراء هذا الهاتف.

آيفون 13 برو ماكس بالتقسيط من مكتبة جرير

يعتبر هاتف الآيفون من أفضل أنواع الهواتف المحمولة التي يتم استخدامها بكثرة في الفترة الحالية، ويتطلع الكثير من الأشخاص في معرفة خطوات شراء هذا الهاتف، وهذه الخطوات هي:

أولاً عليك تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بشركة جرير السعودية.

اضغط على زر الهواتف الإلكترونية.

عليك باختيار نوع الهاتف الذي تريد شرائه.

حدد لون الهاتف المناسب لك.

اضغط على زر شراء الهاتف بالتقسيط.

أدخل كافة بياناتك داخل الموقع بشكل صحيح.

اختر مدة السداد المناسبة لك.

أدخل رقم البطاقة الشخصية ورقم الهاتف المحمول الخاص بك.

في حين مراجعة بياناتك سوف يتم قبول طلبك للحصول على هذا الهاتف بالتقسيط.

مزايا هاتف آيفون 13 برو ماكس

يحتوي هذا الهاتف على عدد لا حصر له من المزايا والخدمات الحديثة التي من الصعب توافرها في أي هاتف محمول آخر، ويتطلع الكثير من الأشخاص في معرفة كافة المزايا الموجودة داخل الهاتف، وهذه المزايا تتلخص في:

يحتوي هاتف الآيفون على تقنيات حديثة ومتطورة.

يوجد داخل الهاتف كاميرا أمامية وخلفية ذات دقة عالية، يمكنك من خلالها الحصول على صور رائعة.

متوافر داخل هذا الهاتف عدد كبير من أنظمة الأمان لحفظ المعلومات الموجودة بداخله.

يحتوي هاتف الآيفون على بطارية كبيرة الحجم، تمكنك من تخزين ما يقارب من 510 ميجا بايت.

يتم تحديث هذا الهاتف بشكل متجدد ومستمر، وذلك لكي يتماشى من التطورات الحديثة.

في الختام نكون قد تحدثنا عن آيفون 13 برو ماكس، الذي يحتوي على مزايا وخدمات متعددة ومتنوعة، ومن أهم المكاتب التي تقوم ببيع هذا الهاتف بالتقسيط هي مكتبة جرير السعودية، ويتم ذلك بشكل إلكتروني سهل وبسيط دون الحاجة إلى اتباع إجراءات معقدة.