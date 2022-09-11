حصريا طريقة تزويد شدات ببجي مجانا في حسابك للمحترفيين فقط في ببجي موبايل

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عمر شويل - جدة طرق شحن شدات ببجي تنتشر كثيرا على الإنترنت بين طرق مدفوعة وطرق مجانية وطرق لا تعمل يستخدمها البعض للتحايل على الكثير ممن يردون شحن شدات ببجي لحسابهم، ولعل هنالك الكثير من المحترفين في لعبة ببجي يأملون في شحن حساباتهم بالشدات خاصة فئة الشباب الصغار الذين على الأغلب لا يملكون طرق لدفع أو شحن الشدات لحسابهم، وحتى إذا كانوا يملكون الأموال فإن شحن حسابهم سيجدون صعوبة في ذلك لعدم وجود وسائل دفع على الأغلب، ولذلك وفي هذا الصدد سنقوم بالحديث عن أحد الطرق المجانية التي يمكن الحصول بها على شدات ببجي ولكن يمكن القول أنها نصف مجانية في حالة عدم امتلاكك لفئة معينة من العملات المتوفرة في ببجي والتي تمنحك هذه الخاصية. طريقة شحن شدات ببجي مجانا أولا عليك الدخول إلى صفحة مباريات أو Matches والتي ستجدونها في واجهة ببجي موبايل الرئيسية في أسفل الشاشة على وجه التحديد. ادخل عليها ثم تأكد من امتلاكك لعملات Bonus Challenge وإذا كنت تمتلك البعض منها فأنت محظوظ للغاية حيث بهذا ستصبح مؤهلا للمرحلة التالية. إذا لم تكن لديك أي من عملات بونص تشالنج وتريد امتلاك بعضها، فسيلزمك هنا شراء بعض شدات ببجي، حيث أن العملة الواحدة يمكن شرائها بعدد 10 شدات UC ولكن بالتأكيد أنت في حاجة لأكثر من ذلك حيث أنه يمكنك امتلاك على الأقل 10 كوين من تلك النقاط أو 5 وذلك لتحقيق أفضل نتائج. يجب العلم أن تلك الطريقة تكون متاحة لأيام معينة بالأسبوع وأوقات معينة خلال اليوم وليست طوال اليوم، فيجب عليك تحري أوقات مباريات التحدي. مباريات التحدي تمنحك نقاطا كلما كانت نتائجك في المباريات ممتازة تحصل على نقاط أكثر، مع العلم أن امتلاكك عدد 1000 نقطة يؤهلك للحصول على 100 شدة مجانية، ويمكنك استبدال حتى 6000 نقطة للفوز بـ 600 شدة مجانية في المرة الواحدة، فيكنك الحفاظ على النقاط التي تمتلكها وتقوم باستبدالها حين تصل للرقم المرغوب به. هنالك ثلاثة أنواع من المباريات يمكنك الدخول إليها إما بواسطة 1 من عملات Bonus Challenge أو اثنتان أو ثلاثة، ولكن كل اختيار منهم يمنحك نقاطا أكثر من الأخرى، فضلا عن مستواك داخل المباراة الذي يمنحك نقاطا أعلى كلما كان مستواك متقدم وحققت نتائج مذهلة خلال المباراة.

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