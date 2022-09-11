رابط منصة سلفة 5000 ريال في دقائق للحصول على تمويل شخصي حتى لو عليك متعثرات

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عمر شويل - جدة إذا كنت في المملكة العربية السعودية وتريد الحصول على تمويل شخصي حتى لو عليك دين أو متعثرات فالأمر من خلال منصة سلفة 5000 ريال للمواطن المتقدم على سلفة سريعة، حيث تحصل على تمويل سريع جدا في 15 دقيقة، من الدخول على سلفة الحائزة على ترخيص من البنك المركزي السعودي لتقديم تمويل متناهي الصغر للشركات الصغيرة والمواطنين السعوديين الراغبين في مبلغ من 1000 ريال وحتى 5000 ريال سعودي، مع فترات سداد ميسرة.

منصة سلفة 5000 ريال

من خلال التقنية المالية (Fintech) تقدم سلفة تجربة فريدة لعملاءها، حيث يمكنك اختيار مبلغ التمويل الشخصي وفترة السداد التي تناسب الميزانية الشهرية للمتقدم، على أن يتم سداد مبلغ التمويل على أقساط شهرية متساوية، من خلال وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة من خلال تطبيق سلفة الذي يتم تحميله من متجر التطبيقات الخاص بهاتفك الذكي، كما يتم جدولة مبلغ الدفعات مع نزول الراتب الشهري كي تستطيع ترتيب التزاماتك.

كيف اسجل في تطبيق سلفه؟

للسعوديين الدخول على منصة سلفة تسجيل الدخول وذلك لإنشاء حساب إلكتروني، والذي يبدأ من الدخول على موقع سلفة، ثم اتباع الأتي:

الدخول على رابط منصة سلفة.

ثم إنشاء حساب بالمنصة.

والدخول لتحديد قيمة التمويل، وتحديد فترة السداد المناسبة.

ويلي ذلك الدخول لتعبئة البيانات الشخصية، وبيانات العمل قبل طلب التمويل.

ثم استكمال عملية التمويل برفع الوثائق المطلوبة وكافة البيانات بطريقة صحيحة.

ثم يأتي المختصين بمراجعة الطلب والتحقق من البيانات.

بعد ذلك تتم عملية إيداع مبلغ التمويل في حسابك الشخصي بطريقة إلكترونية.

كما يتحدد أول علمية سداد من تاريخ نزول أول راتب، وتجد في لوحة التحكم تفاصيل جدولة دفعات السداد.

التواصل مع العناية بالعملاء في سلفة

كما خصصت المنصة وسيلة التواصل عبر الموقع الإلكتروني، حيث يتم التواصل عبر هاتف العناية بالعملاء :

في الأوقات المحددة من يوم الأحد وحتى الخميس كل أسبوع.

وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

كذلك من الدخول وتعبئة نموذج الاتصال، والذي يتطلب كتابة البريد الإلكتروني، والاسم كاملا، ثم رقم الجوال، وعنوان الموضوع ورسالتك، ثم إرسال النموذج لمركز العناية بالعملاء، وذلك في حال أي استفسار أو شكوى حال طلبك سلفة 5000 ريال مع الموقع.